Взломали Viber: что делать, чтобы восстановить доступ — простое объяснение

Viber — один из самых популярных мессенджеров, которыми пользуются украинцы. Каждый день с его помощью можно получать множество сообщений в чатах или картинки с поздравлениями в честь какого-нибудь праздника от близких. Так или иначе, этот обмен перестает происходить, если у тебя взломали Viber. Что делать, если взломали Viber — читай в материале.

Взломали Вайбер: что делать и как восстановить свою учетную запись

Во-первых, следует сообщить своим знакомым и друзьям через другие каналы связи, чтобы они воздержались от отправки конфиденциальной информации тебе в Viber. Затем попробуй войти в свой аккаунт Viber, указав номер телефона и код для входа, который тебе придет в SMS.

Вероятно, этого уже хватит для того, чтобы непрошенный гость покинул твою учетную запись, и ты смог(-ла) снова ею пользоваться.

Но иногда от такого обидчика может быть трудно избавиться. Если он успел установить двойную проверку, SMS не придет. В этом случае придется ждать неделю. Через 7 дней повторно попробуй войти в свой аккаунт (должен прийти шестизначный код).

Что делать, если сломали аккаунт Viber: 5 правил безопасности

Есть некоторые правила и советы, которые помогут защититься от таких проблем в соцсетях и мессенджерах. К примеру:

Создавай сложные и уникальные пароли. Выбирай пароли, содержащие буквы, цифры и специальные символы. Каждая соцсеть имеет свои требования к паролям, поэтому создавай их в соответствии с рекомендациями, избегая совпадения с другими сервисами. Используй двухфакторную аутентификацию. Включи эту защиту в настройках программы или веб-сайта. Это может быть статический пароль или генерация уникального кода, вводимого при входе. Используй посторонние программы, как Google Authenticator, для еще большей безопасности. Проверяй активные сеансы. Регулярно проверяй историю входов в свой аккаунт. Обеспечь себе дополнительный контроль, отключая ненужные входы. Следи за сообщениями на электронную почту и SMS. Важно мониторить входящие в аккаунт сообщения. Вовремя реагируй на любые подозрительные попытки и меняй пароли. Выходи из аккаунта, когда не используешь его. Особенно это касается аккаунтов на чужих устройствах, или если они не используются очень часто. Это особенно важно перед продажей или передачей устройства.

Viber взломали: что делать и основные выводы

Так как доступ к аккаунту Viber можно получить только при наличии SIM-карты, никому не передавай свою SIM-карту, а если она была потеряна, немедленно заблокируй ее у своего мобильного оператора.

Если ты собираешься менять телефон, обязательно выйди из своей учетной записи Viber. В случае, если постороннее лицо все же получило доступ к твоей учетной записи, обратись в службу поддержки Viber. Это можно осуществить с любого устройства через браузер.

Раньше мы рассказывали о пяти способах, как быстро зарядить телефон.

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