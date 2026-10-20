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Bluetti и интернет без света: почему включенного роутера бывает мало

Марина Слизовская, редактор сайта 20 октября 2026, 17:30 3 мин.
портативная зарядная станция
Фото Pexels

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