Bluetti и интернет без света: почему включенного роутера бывает мало

После отключения электричества телефон видит домашнюю Wi-Fi сеть, но сообщения не посылаются. Роутер работает от Bluetti, индикаторы светятся — вроде бы все в порядке. Чтобы оставаться на связи во время блекаута, нужно проверить весь путь сигнала.

Первый вопрос — провайдеру, а не продавцу станции

В домах с подключением FTTB кабель к квартире идет от общего коммутатора. Если устройство обесточено, домашнее резервное питание не возобновит доступ. Провайдер может установить для него аккумулятор, однако его запас тоже имеет пределы.

С GPON оптоволокно заходит непосредственно в дом. Здесь необходимо питать абонентское оборудование, а работоспособность сети зависит также от резерва на стороне оператора.

Перед тем как купить Bluetti для домашней связи, спросите у провайдера о технологии подключения именно по вашему адресу. Уточните, есть ли резервное питание сети и на какую продолжительность отключений рассчитано.

Маленькая коробочка, о которой легко забыть

Рядом с роутером может стоять оптический терминал ONU или ONT. Он принимает сигнал из оптоволокна и передает его маршрутизатору. Иногда обе функции объединены в одном корпусе. В других случаях это два отдельных устройства с собственными блоками питания.

Во втором случае зарядная станция Bluetti должна обеспечивать питание обоих. Удобно оставить их штатные адаптеры и подключить к розеткам станции. К примеру, Bluetti AC180 имеет аккумулятор LiFePO4 и инвертор с чистой синусоидой. Для прямого подключения к выходам постоянного тока необходимо проверить напряжение, полярность и разъем каждого устройства.

Одинаковый штекер не означает совместимость

На корпусе или адаптере роутера указаны требования к питанию. USB-порты станции Bluetti нельзя считать универсальной заменой блока на 9 или 12 В. Даже если кабель физически подходит, электрические параметры могут отличаться. Подходящий способ подключения лучше согласовать со специалистом.

При просмотре зарядных станций STLS подготовьте фотографии этикеток обоих адаптеров. Для самого интернет-оборудования большая мощность обычно не требуется; дополнительную нагрузку будет создавать ноутбук, если будет работать от источника.

Проверьте связь до важного звонка

Тестировать резерв Bluetti впервые во время рабочей встречи неудобно. Заранее переведите домашнее оборудование на питание от станции. Дождитесь его запуска и проверьте не только появление значка Wi-Fi:

откройте несколько сайтов с новыми страницами;

отправьте файл или сообщение;

сделайте короткий видеозвонок.

Выключите мобильные данные на телефоне во время теста, чтобы он незаметно не подменил домашнее соединение. Такая проверка подтвердит работу вашего комплекта, но состояние сети провайдера при реальном отключении может быть другим.

Если станция Bluetti остается с роутером надолго, проверьте автоматическое отключение выходов при малой нагрузке. К примеру, в AC180 это касается режима ECO, для другой конкретной модели Elite смотрите ее инструкцию. В противном случае исправный аккумулятор может иметь заряд, а оборудование уже будет выключено.

Зарядка телефонов и работа ноутбука от той же станции Bluetti сократят автономность сетевого оборудования. Если необходима большая емкость, уточните поддержку расширения дополнительной батареей и условия гарантии на такой комплект.

Сохраните номер поддержки провайдера и данные лицевого счета в автономном режиме. Если сеть перестанет работать, вы сможете быстро сообщить адрес и узнать причину.

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