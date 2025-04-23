Как позвонить оператору Водафон в Украине и из-за границы

Если тебе пришел неоправданно большой счет за пользование связью, или хочешь узнать более выгодные условия собственного тарифа, или возникли вопросы по роумингу — можно спросить у поставщика услуг. Как позвонить оператору Водафон — читай в материале.

Как позвонить оператору Водафон

Водафон является одним из самых популярных в Украине. В настоящее время его услугами пользуются около 16 миллионов абонентов. Те из них, кто давно имеет номер, привыкли называть его МТС, хотя еще в октябре 2015 компания МТС Украина заявила, что меняет свой бренд на Vodafone Украина. Как решить срочные вопросы связи у Vodafone (МТС), позвонив оператору — читай далее.

Как связаться с оператором Vodafone с мобильного номера Vodafone в Украине

Если ты пользуешься услугами Vodafone и имеешь его номер, узнать любую информацию сможешь по простому номеру 111.

Это справочный номер, на котором работает автоответчик. Он предложит тебе переслушать множество информации по разным вопросам. Но если нужно связаться с оператором, просто нажми 0 (ноль).

Как связаться с оператором Водафон бесплатно со стационарного телефона или с номера другой мобильной сети

Если ты звонишь со стационарного телефона или с любого телефона другой мобильной сети, тогда набирай: 0 800 400 111.

Запоминается легко: перед теми же тремя единицами нужно набрать ноль, восемьсот, четыреста.

Стандартно придется прослушать меню автоответчика. Но алгоритм действий известен: жмем 0 (ноль) и ждем связи с оператором. Кстати, также придется прослушивать сообщения автоответчика на всех приведенных номерах.

Как связаться с оператором Vodafone в роуминге из-за границы

Если у тебя возникли вопросы в роуминге, оператор связи предлагает связаться с ним так: 380 500 400 111.

Как позвонить оператору Vodafone: телефоны для представителей бизнеса

Если у тебя возникают вопросы о подключении и пользовании номерами Водафон сотрудниками компании, тогда звони: 050 462 0004.

Если ты планируешь перевести сотрудников на пользование этой сетью, номер для новых подключений для малого и среднего бизнеса: 0 800 400 007.

Вопросы пользования интернетом от Vodafone

Эти вопросы можно выяснить по телефону: 0 800 40 20 40. О новых подключениях интернета в сети проконсультируют здесь: 0 800 60 60 70.

Раньше мы рассказывали: номера телефонов Vodafonе будут начинаться с нового кода 075: что известно.

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