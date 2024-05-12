Как узнать свой номер телефона на Киевстар, Водафон и Лайф: все известные способы

У тебя есть несколько телефонов, или ты недавно изменил(а) номер и не успел(а) его запомнить? Причин, по которым внезапно нужно узнать собственный номер, может быть множество. Итак, как узнать свой номер телефона, если ты абонент (-ка) Водафон, Киевстар или Лайф — читай в нашем материале.
Самый простой способ — через комбинацию цифр.
*161# является универсальным кодом для всех операторов связи в Украине: “Киевстар”, Vodafone (Водафон) и Lifecell (Лайф).
*161# является универсальным кодом для всех операторов связи в Украине: “Киевстар”, Vodafone (Водафон) и Lifecell (Лайф).
Рассмотрим шаги для разных операционных систем.
Если у тебя iPhone:
Если у тебя телефон с операционной системой Android:
Как еще можно узнать номер своего мобильного?
1. Посмотри номер телефона на упаковке сим-карты.
2. Позвони своему оператору мобильной связи и выясни у него.
3. Позвони знакомому человеку и переспроси свой номер, ведь он высветится на экране телефона.
Воспользуйся этими простыми советами — и всегда будешь знать свой номер.
А если ты хочешь узнать, что делать, если телефон не видит сим-карты, почитай нашу пошаговую инструкцию, как решить эту проблему.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.