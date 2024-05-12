Как узнать свой номер телефона на Киевстар, Водафон и Лайф: все известные способы

У тебя есть несколько телефонов, или ты недавно изменил(а) номер и не успел(а) его запомнить? Причин, по которым внезапно нужно узнать собственный номер, может быть множество. Итак, как узнать свой номер телефона, если ты абонент (-ка) Водафон, Киевстар или Лайф — читай в нашем материале.

Как узнать свой номер на Киевстар, Лайф и Водафон

Самый простой способ — через комбинацию цифр.

Набери комбинацию *161# и нажми клавишу вызова. На экране появится информация о номере.

*161# является универсальным кодом для всех операторов связи в Украине: “Киевстар”, Vodafone (Водафон) и Lifecell (Лайф).

Как узнать свой номер телефона на iPhone и Android

Рассмотрим шаги для разных операционных систем.

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Если у тебя iPhone:

зайди в настройки и открой раздел “Телефон2 и найди строку “Мой номер”.

Если у тебя телефон с операционной системой Android:

открой “Настройки”, а в них зайди в меню “SIM-карты и мобильные сети” или “О телефоне”;

выбери “Общая информация”, а затем — “Статус SIM-карты”.

Как еще можно узнать номер своего мобильного?

1. Посмотри номер телефона на упаковке сим-карты.

2. Позвони своему оператору мобильной связи и выясни у него.

3. Позвони знакомому человеку и переспроси свой номер, ведь он высветится на экране телефона.

Воспользуйся этими простыми советами — и всегда будешь знать свой номер.

А если ты хочешь узнать, что делать, если телефон не видит сим-карты, почитай нашу пошаговую инструкцию, как решить эту проблему.

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