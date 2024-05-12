Як дізнатися свій номер телефону на Київстар, Водафон та Лайф: усі відомі способи

Ти маєш кілька телефонів, або нещодавно змінив (-ла) номер і не встиг (-ла) його запам’ятати? Причин, з яких раптово потрібно дізнатися власний номер, може бути безліч. Тож як дізнатися свій номер телефону, якщо ти — абонент (-ка) Водафон, Київстар або Лайф — читай у нашому матеріалі.
Найпростіший спосіб — через комбінацію цифр:
*161# є універсальним кодом для всіх операторів зв’язку в Україні: “Київстар”, Vodafone (Водафон) та Lifecell (Лайф).
*161# є універсальним кодом для всіх операторів зв’язку в Україні: “Київстар”, Vodafone (Водафон) та Lifecell (Лайф).
Розглянемо кроки для різних операційних систем.
Якщо у тебе iPhone:
Якщо у тебе телефон з операційною системою Android:
Як ще можна дізнатися номер свого мобільного?
1. Подивись номер телефону на упаковці сім-картки.
2. Зателефонуй своєму оператору мобільного зв’язку та виясни у нього.
3. Зателефонуй знайомій людині та перепитай у неї свій номер, адже він висвітиться на екрані телефона.
Скористайся цими простими порадами — і завжди знатимеш свій номер.
А якщо ти хочеш дізнатися, що робити, якщо телефон не бачить сім-карти, почитай нашу покрокову інструкцію, як розв’язувати цю проблему.
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