Як дізнатися свій номер телефону на Київстар, Водафон та Лайф: усі відомі способи

Ти маєш кілька телефонів, або нещодавно змінив (-ла) номер і не встиг (-ла) його запам’ятати? Причин, з яких раптово потрібно дізнатися власний номер, може бути безліч. Тож як дізнатися свій номер телефону, якщо ти — абонент (-ка) Водафон, Київстар або Лайф — читай у нашому матеріалі.

Як дізнатися свій номер на Київстар, Лайф та Водафон

Найпростіший спосіб — через комбінацію цифр:

Набери комбінацію *161# та натисни кнопку виклику. На екрані висвітиться інформація з номером.

*161# є універсальним кодом для всіх операторів зв’язку в Україні: “Київстар”, Vodafone (Водафон) та Lifecell (Лайф).

Як дізнатися свій номер телефону на iPhone та Android

Розглянемо кроки для різних операційних систем.

Зараз також дивляться

Якщо у тебе iPhone:

зайди в налаштування та відкрий розділ “Телефон” та знайди рядок “Мій номер”.

Якщо у тебе телефон з операційною системою Android:

відкрий “Налаштування”, а в них зайди в меню “SIM-картки та мобільні мережі” або “Про телефон”;

вибери “Загальна інформація”, а далі “Статус SIM-картки”.

Як ще можна дізнатися номер свого мобільного?

1. Подивись номер телефону на упаковці сім-картки.

2. Зателефонуй своєму оператору мобільного зв’язку та виясни у нього.

3. Зателефонуй знайомій людині та перепитай у неї свій номер, адже він висвітиться на екрані телефона.

Скористайся цими простими порадами — і завжди знатимеш свій номер.

А якщо ти хочеш дізнатися, що робити, якщо телефон не бачить сім-карти, почитай нашу покрокову інструкцію, як розв’язувати цю проблему.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.