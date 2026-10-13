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Кластери для вступу України в ЄС: скільки їх і які вже відкрили

Марина Слизовська, редакторка сайту 13 Жовтня 2026, 18:00 3 хв.
скільки кластерів для вступу україни в єс
Фото Pexels

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