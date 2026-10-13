Кластери для вступу України в ЄС: скільки їх і які вже відкрили

Держави-члени Євросоюзу відкрили для України другий та третій переговорні кластери щодо вступу в ЄС. Офіційно ці кластери відкрили сьогодні, 13 жовтня, після того, як Україна ухвалила законопроєкт про освітні права нацменшин.

Розповідаємо, скільки взагалі переговорних кластерів має пройти Україна для вступу в ЄС.

Скільки кластерів для вступу в ЄС

Кластери є тематичними частинами правової бази Європейського Союзу, яку зобов’язана запровадити країна, що претендує на членство в ЄС. Кожна окрема сфера політики союзу представлена в певному кластері.

Загалом таких кластерів шість, вони складаються із 33 переговорних розділів.

Задля вступу до ЄС країна-кандидат має привести своє законодавство відповідно до законодавства союзу за такими кластерами:

Основи

Найважливіший ключовий кластер, який відкриває та закриває переговорний процес щодо вступу. Охоплює, зокрема, економічні критерії готовності, реформу держуправління країни, функціонування демократичних інститутів, верховенство права тощо.

Внутрішній ринок

За цим кластером мають узгоджуватися ключові напрямки функціонування єдиного ринку: вільний рух товарів, працівників, капіталу, свобода підприємництва та надання послуг, антимонопольна політика, захист прав споживачів тощо.

Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання

Стосується, серед іншого, цифрової трансформації та медіа, оподаткування, соціальної, економічної політики, науки та досліджень, освіти та культури тощо.

Зелений порядок денний та стале з’єднання

Кластер, що охоплює екологічний напрямок розвитку держави-кандидата: довкілля та зміна клімату, енергетика, транс’європейські мережі, транспортна політика.

Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості

Передбачає, зокрема, впровадження реформ в аграрній сфері, змін у фітосанітарній, ветеринарній політиці та продовольчій безпеці.

Зовнішні відносини

Цей кластер визначає роль країни в зовнішній політиці та обороні Європейського Союзу.

Які два нові кластери погодили для України

У червні 2026 року для України та Молдови відкрили перший переговорний кластер Основи, який є фундаментальною базою, і на ньому будуватиметься подальший процес інтеграції країн до ЄС.

У липні був відкритий шостий кластер Зовнішні відносини.

Сьогодні, 13 жовтня, країни-члени офіційно відкрили другий кластер Внутрішній ринок та третій кластер Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання.

Як повідомляє DW, президент Європейської Ради Антоніу Кошта наголосив, що Європейський Союз прагне відкрити решту кластерів для України та Молдови якнайшвидше.

Тож далі почнеться робота над майбутнім відкриттям для України четвертого і п’ятого кластерів.

Обов’язковими передумовами для відкриття наступних кластерів є досягнення визначених критеріїв відкриття, позитивна оцінка Єврокомісії і подальше затвердження рішення усіма державами-членами.

Нагадаємо, що у травні єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос повідомила про підготовку до відкриття переговорних кластерів щодо вступу України в ЄС.

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