Яка країна ЄС стала найгіршою за верховенством права — свіжа статистика

Угорщина вже другий рік поспіль посідає останнє місце серед країн Європейського Союзу за рівнем верховенства права.

Про це свідчить оновлений звіт World Justice Project за 2025 рік. Оцінка країни становить 0,50 бала з максимально можливого 1,0 — ще на 0,02 менше, ніж торік. Єдиною державою ЄС, яка зазнала більшого падіння, стала Словаччина: її показник знизився на 0,023 пункта й тепер становить 0,64.

Автори дослідження наголошують, що ситуація в Угорщині є частиною ширшої тенденції, яка охопила Європейський Союз та інші регіони світу.

Дві третини держав-членів ЄС продемонстрували погіршення своїх позицій. Аналітики пояснюють це зменшенням відкритості урядів, дедалі гіршим станом судової системи та послабленням ефективності регулювання.

Показники Великої Британії, США, Росії та України також зазнали спаду. Велика Британія отримала 0,78 бала — на 0,01 менше, ніж у 2024 році.

Сполучені Штати опустилися до 0,68 бала, втративши 0,028 пункта, і тепер за рівнем верховенства права опинилися між Словенією та Португалією в регіональному рейтингу.

Україна показала незначне, але все ж негативне зниження — до 0,48 бала. Найбільший провал зафіксували в Росії, яка впала до 0,41 пункта з мінус 0,049 за рік — це найрізкіший спад серед усіх досліджуваних країн.

Попри загальний негативний фон, деякі держави утримують міцні позиції. Найкращим виконавцем у ЄС та ЄАВТ знову стала Данія з оцінкою 0,90, далі розташувалися Норвегія, Фінляндія та Швеція, які залишаються сталими лідерами у сфері правосуддя та прозорості.

Читати на тему Росіянам тут раді? Угорщина хоче запровадити національні карти для громадян РФ та Білорусі Нові загравання Угорщини до Росії: що відомо.

У звіті підкреслюється, що у 63% країн ЄС погіршився захист від неналежного впливу на державні рішення, а в 70% — зросли затримки в адміністративних процедурах.

Три чверті держав Євросоюзу демонструють зниження якості цивільного та кримінального правосуддя, а суди в більш ніж половині країн усе частіше зазнають тиску з боку влади.

Дослідники застерігають: глобальний відступ від демократичних стандартів продовжується, а незалежність судів і прозорість урядів стають дедалі вразливішими.

Тим часом в Угорщині триває підготовка до виборів, які відбудуться у 2026 році. Хто серед головних опонентів Орбана — читай у матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!