На виборах в Угорщині 2026 перемагає партія Мадяра Тиса

В Угорщині відбулися парламентські вибори, результати яких знаменують завершення багаторічного домінування Віктора Орбана та його політичної сили.

За підсумками підрахунку 98,93% голосів, оприлюднених Національною виборчою комісією, переконливу перемогу здобула опозиційна партія Тиса на чолі з Петером Мадяром.

Опозиція не просто обійшла чинну владу, а й отримала мандат на повне переформатування країни, заручившись підтримкою 69,35% виборців, що забезпечує їй 138 місць у парламенті. Це перевищує поріг у 133 голоси, необхідний для формування конституційної більшості.

Вибори в Угорщині 2026: результати підрахунку 99% голосів

Партія Віктора Орбана Фідес, яка роками утримувала владу в країні, за попередніми даними отримала лише 27,64% голосів, що конвертується у 55 мандатів. Такий результат став найгіршим для чинного прем’єра за десятиліття.

Окрім двох головних конкурентів, до парламенту також проходить праворадикальна партія Наша батьківщина Ласло Тороцкая, яка набрала 3,02% і отримала 6 місць.

Електоральна карта країни продемонструвала тотальну перевагу Тиси не лише в столиці, а й у мажоритарних округах, де кандидати від Мадяра перемогли у 93 зі 106 округів. Остаточні цифри, враховуючи голоси закордонних виборців, будуть офіційно оприлюднені до 18 квітня, проте математично перемога опозиції вже є беззаперечною.

Київ миттєво відреагував на результати виборів в Угорщині, вбачаючи у них шанс на кардинальне покращення двосторонніх відносин, які тривалий час були напруженими.

Президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та партію Тиса з переконливим результатом, наголосивши, що для України важливий конструктивний підхід сусіда. Глава держави підкреслив готовність Києва до спільної роботи заради безпеки та стабільності в Європі, відзначивши прагнення мільйонів європейців до співпраці.

Детальнішу позицію висловило Міністерство закордонних справ України. Очільник відомства Андрій Сибіга назвав ці вибори історичними та прозорими, а рекордну явку виборців — свідченням переломного моменту для угорського народу.

Український дипломат наголосив, що Київ відкритий до нової сторінки у відносинах і готовий спільно шукати рішення давніх проблем. Ключовим аспектом майбутньої співпраці має стати забезпечення європейських стандартів для національних меншин — як угорської в Україні, так і української в Угорщині.

Раніше ми писали, як полонені бійці потрапляють з РФ до Угорщини — читай в матеріалі історію звільненого з полону бійця ЗСУ.

