Вибори в Болгарії 2026: результати майже 98% опрацьованих голосів

За результатами підрахунку 97,52% голосів на дострокових парламентських виборах у Болгарії, які відбулися 19 квітня 2026 року, впевнене лідерство утримує коаліція Прогресивна Болгарія, очолювана експрезидентом країни Руменом Радевим.

Політична сила вже набрала 44,72% голосів, що дозволяє Радеву оголосити про повернення до активної влади та потенційне формування одноосібної більшості у 240-місному парламенті (щонайменше 129 мандатів).

Вибори в Болгарії 2026: хто перемагає

Результати голосування продемонстрували значний розрив між лідером перегонів та іншими учасниками. Друге та третє місця з мінімальною дистанцією ділять між собою прозахідні сили: коаліція ГЕРБ — СДС отримала 13,39%, а блок Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія — 12,08%.

Четверту позицію посідає РПС із результатом 6,23%, а замикає п’ятірку прохідних партій націоналістичне Відродження, яке набрало 4,35%. Примітно, що Болгарська соціалістична партія (БСП – Об’єднані ліві) цього разу не подолала прохідний бар’єр, отримавши лише 3,03% голосів.

Виступаючи біля свого офісу в Софії, Румен Радев назвав цей результат перемогою надії над недовірою та свободи над страхом. Попри свій відомий євроскептицизм, політик запевнив, що Болгарія продовжуватиме європейський шлях, проте з акцентом на критичне мислення та прагматизм.

Він розкритикував нинішні амбіції ЄС бути моральним лідером світу, заявивши, що Європа стала заручницею власних ілюзій.

Для України результати цих виборів є тривожним сигналом. Радев неодноразово виступав проти військової допомоги Києву, називаючи її підливанням олії у вогонь, та закликав до дипломатичного врегулювання війни, фактично повторюючи російські наративи про визнання територіальних втрат України.

Його попередня заява про те, що окупований Крим належить Росії, досі залишається точкою напруги в українсько-болгарських відносинах.

