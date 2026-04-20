Выборы в Болгарии 2026: результаты почти 98% обработанных голосов

По результатам подсчета 97,52% голосов на состоявшихся 19 апреля 2026 года досрочных парламентских выборах в Болгарии, уверенное лидерство удерживает коалиция Прогрессивная Болгария, возглавляемая экс-президентом страны Руменом Радевым.

Политическая сила уже набрала 44,72% голосов, что позволяет Радеву объявить о возвращении к активной власти и потенциальном формировании единоличного большинства в 240-местном парламенте (не менее 129 мандатов).

Выборы в Болгарии 2026: кто побеждает

Результаты голосования продемонстрировали значительный разрыв между лидером гонки и другими участниками. Второе и третье места с минимальной дистанцией делят между собой прозападные силы: коалиция ГЕРБ – СДС получила 13,39%, а блок Продолжаем изменения – Демократическая Болгария – 12,08%.

Четвертую позицию занимает ДПС с результатом 6,23%, а замыкает пятерку проходных партий националистическое Возрождение, набравшее 4,35%. Примечательно, что Болгарская социалистическая партия (БСП – Объединенные левые) на этот раз не преодолела проходной барьер, получив только 3,03% голосов.

Выступая возле своего офиса в Софии, Румен Радев назвал этот результат победой надежды над недоверием и свободы над страхом. Вопреки своему известному евроскептицизму, политик заверил, что Болгария будет продолжать европейский путь, однако с акцентом на критическое мышление и прагматизм.

Он подверг критике нынешние амбиции ЕС быть нравственным лидером мира, заявив, что Европа стала заложницей собственных иллюзий.

Для Украины результаты этих выборов являются тревожным сигналом. Радев неоднократно выступал против военной помощи Киеву, называя ее подливанием масла в огонь, и призывал к дипломатическому урегулированию войны, фактически повторяя российские нарративы о признании территориальных потерь Украины.

Его предыдущие заявления о том, что оккупированный Крым принадлежит России, остается точкой напряжения в украинско-болгарских отношениях.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!