Гибель на почтовом терминале: отправитель смертоносной посылки задержан в Запорожье

Трагедия, случившаяся 5 июня на одном из логистических терминалов Киева, получила продолжение. Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали мужчину, чье нелегальное отправление привело к взрыву и гибели работника почты.

Роковое утро на терминале

Инцидент произошел в Оболонском районе столицы во время обычной разгрузки очередной партии посылок. Один из пакетов внезапно сдетонировал.

К сожалению, один из сотрудников отделения получил травмы, несовместимые с жизнью, еще двое его коллег были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

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Кто стоит за отправлением

Как выяснили контрразведчики, смертоносную посылку отправил 35-летний уроженец Донецкой области, который в последнее время проживал в Запорожье.

Вместо того чтобы утилизировать или передать оружие законным путем, мужчина решил переслать боевые осколочные боеприпасы своему знакомому в Киев.

Оперативники сработали на опережение и задержали фигуранта непосредственно по месту его жительства в Запорожской области. Во время обысков в его смартфоне обнаружили неопровержимые доказательства: переписку и данные об оформлении той самой посылки.

На данный момент задержанному уже сообщено о подозрении по статье 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами). Соломенский райсуд столицы оказался непреклонен: подозреваемого отправили под стражу без возможности внесения залога.

Сейчас следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают, откуда у фигуранта взялись боеприпасы и осознавал ли он все риски своего поступка. Над делом совместно работали киевские и запорожские управления СБУ под надзором городской прокуратуры.

Теперь ты знаешь, как международное сотрудничество спецслужб спасает жизни украинских деятелей, но читай также о другом вопиющем случае предательства: использовал собственную мать для слежки — СБУ задержала агента ФСБ в Донецкой области.

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