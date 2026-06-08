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Гибель на почтовом терминале: отправитель смертоносной посылки задержан в Запорожье

Юлия Хоменко, редактор сайта 08 июня 2026, 16:00 2 мин.
Смертельная посылка: отправителя взрывчатки из Запорожья заключили под стражу

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