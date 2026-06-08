Загибель на поштовому терміналі: відправника смертоносної посилки затримали в Запоріжжі

Трагедія, що сталася 5 червня на одному з логістичних терміналів Києва, отримала продовження. Співробітники СБУ та Нацполіції затримали чоловіка, чиє нелегальне відправлення призвело до вибуху та загибелі працівника пошти.

Фатальний ранок на терміналі

Інцидент трапився в Оболонському районі столиці під час звичайного розвантаження чергової партії посилок. Один із пакунків раптово здетонував.

На жаль, один зі співробітників відділення отримав травми, несумісні з життям, ще двох його колег госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Хто стоїть за відправленням

Як з’ясували контррозвідники, смертоносну посилку відправив 35-річний уродженець Донецької області, який останнім часом мешкав у Запоріжжі.

Замість того, щоб утилізувати чи передати зброю законним шляхом, чоловік вирішив переслати бойові осколкові боєприпаси своєму знайомому в Київ.

Оперативники спрацювали на випередження та затримали фігуранта безпосередньо за місцем його проживання у Запорізькій області. Під час обшуків у його смартфоні виявили беззаперечні докази: листування та дані про оформлення тієї самої посилки.

Наразі затриманому вже повідомлено про підозру за статтею 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами). Солом’янський райсуд столиці виявився непохитним: підозрюваного відправили під варту без можливості внесення застави.

Наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють, звідки у фігуранта взялися боєприпаси та чи усвідомлював він усі ризики свого вчинку. Над справою спільно працювали київські та запорізькі управління СБУ під наглядом міської прокуратури.

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