Для тебе Новини

Загибель на поштовому терміналі: відправника смертоносної посилки затримали в Запоріжжі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 08 Червня 2026, 16:00 2 хв.
Смертельна посилка: відправника вибухівки з Запоріжжя взяли під варту

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь