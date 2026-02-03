Использовал собственную мать для слежки: СБУ задержала агента ФСБ в Донецкой области

Контрразведка Службы безопасности Украины успешно нейтрализовала в Донецкой области агента ФСБ, который избрал крайне циничный способ шпионажа за украинскими защитниками в прифронтовой Дружковке.

СБУ задержала агента ФСБ, использовавшего собственную мать

41-летний местный житель, пытаясь избежать мобилизации и ожидая оккупации региона, дистанционно завербовался через российский чат-бот и начал корректировать вражеский огонь. Поскольку фигурант почти не покидал своего дома, он втемную привлек к сбору разведданных собственную мать, которая даже не подозревала, что помогает сыну-предателю.

Во время походов за волонтерской помощью женщина по просьбе сына обращала внимание на места сосредоточения Сил обороны и движение военной техники, а по возвращении подробно пересказывала увиденное. Злоумышленник сразу пересылал полученные координаты и описания своему куратору из российской спецслужбы для подготовки прицельных ударов по позициям ВСУ.

Читать по теме Готовил теракты в ТРЦ и метро: СБУ разоблачили агента ФСБ в Киеве Житель временно оккупированного Крыма готовил теракты в столице.

Сотрудники СБУ задержали агента прямо в его квартире, изъяв смартфон с доказательствами активного сотрудничества с оккупантами. Одновременно с задержанием правоохранители провели меры по обеспечению локаций украинских войск, находившихся в зоне внимания врага.

В настоящее время фигуранту сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За совершенное мужчине грозит строжайшее наказание — пожизненное лишение свободы с полной конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что СБУ разоблачила агента ФСБ, которая наводила баллистику на ТЭЦ Киева — читай в материале, как это происходило.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!