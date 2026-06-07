Стиль жизни

Ученые представили глобальный план спасения планеты от климатического и социального кризиса

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 07 июня 2026, 16:00 4 мин.
будущее человечества
Фото Pexels

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