Ученые представили глобальный план спасения планеты от климатического и социального кризиса

Международная группа ученых под эгидой Всемирной лаборатории неравенства (WIL) обнародовала масштабный и амбициозный глобальный доклад The ​​Global Justice Report, предлагающий комплексный альтернативный сценарий развития человечества до конца текущего столетия.

Проект, над которым работали 45 ведущих авторов на основе баз данных более 200 исследователей со всего мира, призван найти выход из современного поликризиса, толкающего планету к климатическому коллапсу, политическому экстремизму и критическому обострению социально-экономического напряжения.

При условии внедрения предложенных реформ, к 2100 году доходы 89% населения планеты удвоятся, а глобальное потепление удастся удержать в пределах безопасных 1,8 или 2 градусов Цельсия выше доиндустриального уровня.

Мировая лаборатория неравенства предлагает удвоить доходы населения Земли к 2100 году

В основе новой концепции лежит идея достаточности — принцип, согласно которому человечество может обеспечить себе здоровую и богатую жизнь без непрерывного, изнурительного потребления материальных благ, разрушающего экосистему Земли.

Для реализации этой цели авторы предлагают три радикальных шага.

Во-первых, предполагается сокращение среднего рабочего времени более чем вдвое — с нынешних 2100 часов в год до 1000 часов, что эквивалентно рабочей неделе продолжительностью около двух с половиной дней. Во-вторых, жителям планеты рекомендуют существенно изменить свой рацион питания и сократить потребление красного мяса, которое остается главным фактором массовой вырубки лесов и экологической деструкции. В-третьих, экономику предлагают переориентировать из капиталоемких и экологически грязных секторов, таких как тяжелая промышленность и добыча полезных ископаемых в низкопотребительные сферы — образование и здравоохранение.

Соавтор доклада, профессор Парижской школы экономики Томас Пикетти подчеркнул, что один дополнительный евро валового внутреннего продукта, инвестированный в образование и медицину, имеет втрое-вчетверо меньший экологический и энергетический след, чем аналогичный евро в промышленном секторе, поэтому такой отраслевой сдвиг имеет решающее значение.

Преодоление гендерного и социального неравенства определено центральной задачей плана. Ученые прогнозируют, что к концу века средний валовой национальный доход на душу населения в мире достигнет 5000 евро в месяц, что принесет наибольшую выгоду странам Глобального Юга.

Финансирование этих изменений будет происходить за счет сверхбогачей, поскольку именно миллиардеры несут наибольшую ответственность за климатический кризис.

В результате налоговых реформ доля мирового богатства в руках миллиардеров должна сократиться с 6% до 0,05%, тогда как доля беднейшей половины человечества вырастет с 2% до 30%.

Другим приоритетом является минимизация климатических рисков путем полного перенаправления капитала в технологии возобновляемой энергетики – ветровую и солнечную генерацию.

Благодаря полной электрификации и декарбонизации энергоснабжения до 2050 года, а также сокращению рабочего времени рост глобальной температуры удастся остановить на отметке 1,8 градуса по Цельсию.

Для практического реализации этих целей авторы призывают создать Глобальный фонд справедливости, который будет координировать увеличение расходов на образование и медицину до 38% мирового ВВП против нынешних 13%, а также Всемирный суверенный фонд для ребалансирования публичной и частной собственности до пропорций 1970 года.

Томас Пикетти отметил, что правопопулистская политика в стиле Дональда Трампа и его последователей в Европе неизбежно приведет к экологической и социальной катастрофе, в то время как история Скандинавских стран доказывает реалистичность быстрого преодоления неравенства с помощью правительственных решений.

Главным препятствием на пути к безопасному XXI веку является не техническая невозможность, а политический выбор и необходимость построения широкой международной коалиции.

Несмотря на то, что критики уже успели назвать план утопическим, авторы убеждены, что экологические реформы не сработают в абстракции, если правительства не поставят вопрос социальной справедливости в центр своей аналитики во избежание ошибок типа французских протестов желтых жилетов.

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