Дія.Підпис не работает: что делать и какие могут быть причины

Достаточно простая, но одновременно полезная функция Дія.Підпис иногда становится практически незаменимой. А когда появляются проблемы в ее применении, не всегда понимаешь, что делать дальше и почему Дія.Підпис не работает. Поэтому Вікна-новини пообщались со службой поддержки Дії, чтобы узнать ответы на все вопросы.

Почему Дія.Підпис не работает

Существует много причин, почему функция может не работать. Сначала нужно обратить внимание, совпадают ли образ лица и фото с ID-карты, биометрического загранпаспорта, загранпаспорта 2015 года или вида на жительство. Они должны быть одинаковыми, чтобы Дія.Підпис сработала.

В Дії рекомендуют проверить, не было ли изменений в прическе, бороде или усах, поскольку эти детали могут влиять на то, пройдет ли человек нужную проверку.

Также причиной, почему не работает нужная функция, могут быть различные аксессуары для лица, в частности очки: если их нет на фото в документах, а во время проверки человек их одел, тогда Дія.Підпис может не сработать.

Проблема может возникнуть также при неправильном освещении: если правая и левая стороны лица освещены неравномерно, идентифицировать личность для Дія.Підпис будет сложнее. В то же время следует проследить и за положением лица, которое должно находиться в центре кадра.

Задний фон во время проверки тоже может играть большую роль. Если он будет сливаться с лицом за оттенком, это может принести определенные сложности.

В то же время, проблема может заключаться и в неочевидных причинах. Как рассказывают в службе поддержки Дії, может случиться так, что пользователь находится за границей, и его сеть блокирует доступ к украинским серверам.

Неисправности могут состоять и непосредственно в смартфоне:

не открытые разрешения для применения Дія на использование фронтальной камеры;

не откалиброванная камера;

камера не работает.

“На жаль, сталася помилка”: почему выдает ошибку в Дія.Підпис

Сообщение “На жаль, сталася помилка” мне выдавало несколько раз при попытке подписать документ. Поэтому делюсь личным опытом, почему Дія.Підпис выдает ошибку.

Если тебе нужно подписать документ, но Дія.Підпис выдает ошибку, попробуй работать с двух девайсов – десктоп (компьютер) и смартфон.

Для этого первую ссылку, по которой следует поставить подпись, открывай с компьютера. А дальше сканируй QR-код и переходи на мобайл для подтверждения личности.

Часто после идентификации приложение выдает сообщение “На жаль, сталася помилка”, тогда стоит подождать около полуминуты. После этого появляется сообщение “Подписано”. Но документов в приложении нет.

В этот момент следует посмотреть на десктоп – там откроется окошко, которое спросит, в каком формате подписать бумаги. Обычно пользователи выбирают PDF-формат. Учти: подписать документ в формате pdf можно только по одному за раз. Если тебе необходимо подписать несколько документов — процесс идентификации через Дія.Підпис нужно будет проходить каждый раз заново.

Важно: после подписания загрузить документы и подтверждение в смартфоне не получится.

Необходимые документы и Validation Report (отчет о валидации) можно скачать именно через десктоп-версию.

Что делать, если приложение не работает

Прежде всего, необходимо проверить, не изменилась ли твоя внешность существенно и совпадает ли она с изображением на документах. Ведь на портале Дія пишут, что фото, которое ты сделаешь для подтверждения личности, будет сравниваться с фотографией с ID-карты или биометрического загранпаспорта.

Образ лица необходим только в момент проверки и не сохраняется.

Если изменения несущественны как наличие очков или определенных украшений, то их просто следует не забывать снимать перед применением Дії. В случае если изменения во внешности были существенными, тогда лучше сгенерировать новую цифровую подпись.

Кроме того, перед использованием Дія.Підпис следует сесть напротив окна с дневным светом или другого источника света и обеспечить контрастный фон. Затем нужно только разместить лицо в центре кадра, чтобы глаза были открыты, а взгляд — прямой. Голову тоже не рекомендуется забрасывать назад.

Если проблема заключается именно в том, что человек находится за границей, то служба поддержки Дії советует использовать приложение с помощью VPN с настройками Украины.

Однако причина неисправности может быть достаточно индивидуальной. Поэтому, если ни одна из предыдущих проблем не описывает твою ситуацию, следует обратиться в службу поддержки Дії в удобном для тебя мессенджере: Facebook — Messenger, Telegram, Viber.

Если же у тебя просто не удается сгенерировать ключ и получить сертификат, то Дія рекомендует повторно выбрать услугу и пройти процедуру аутентификации с соблюдением всех подсказок.

Большинство документов появляются в Дія автоматически, это очень быстро и удобно. Но если твоя ID-карта еще не там, ты можешь добавить ее всего за несколько секунд. Читай, как добавить ID-карту в Дія.

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