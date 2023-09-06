На это у тебя уйдет десять секунд! Как добавить ID-карту в приложение Дія — инструкция

Большинство документов появляются в Дія автоматически, это очень быстро и удобно. Но если твоя ID-карта еще не там, ты можешь добавить ее всего за несколько секунд. Читай в нашем материале, как добавить ID-карту в Дія — простая и пошаговая инструкция.

Как добавить ID-карту в Дія: инструкция пошагово

Важно отметить, что добавить ID-карту в приложение Дія можно только в том случае, если она у тебя оформлена. Если у тебя паспорт-книжечка, добавить ID-карту невозможно. Для этого нужно сменить паспорт с книжечки на карту.

Паспорта-книжечки старых образцов не появляются в Дія, потому что этих данных нет в цифровом виде. Если ID-карта у тебя есть, можешь начинать ее добавление:

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Авторизуйся в приложении Дія удобным способом (через NFC или BankID). Тщательно проверь, совпадают ли все данные. Чаще всего случается ошибка в заполнении ИНН. Цифровой паспорт должен отобразиться в списке документов.

Многие пользователи не могут добавить ID-карту в приложение, на это есть ряд причин: устаревшая версия приложения, данные из демографического реестра не совпадают с данными банка, или новый паспорт “подтягивается” за несколько дней.

Также цифровые паспорта не отображаются, когда их еще не изготовили. Поэтому если ты недавно подал(-а) документы на его оформление, он появится в приложении тогда, когда будет готов.

Также следует обновить приложение Дія, ведь паспорт может не отображаться там из-за старой версии приложения. Тщательно проверь другие документы, возможно, ты допустил ошибку при регистрации.

Если карта в приложении не появилась, вероятнее всего в реестрах с твоими данными есть ошибка. В таком случае следует обратиться в службу поддержки Дія.

Оформить ID-карту можно в ближайшем управлении ГМС, в ЦПАУ или в центре обслуживания Паспортный сервис. Тебе понадобится паспорт-книжечка и карточка налогоплательщика.

Фото: Дія

Раньше мы рассказывали, как оформить загранпаспорт онлайн.

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