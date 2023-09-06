На це тобі знадобиться десять секунд! Як додати ID-картку в застосунок Дія — інструкція

Більшість документів з’являються у Дії автоматично, це дуже швидко і зручно. Але якщо твоя ID-картка ще не там, ти можеш додати її усього за кілька секунд. Читай у нашому матеріалі, як додати ID-картку в Дії — проста та покрокова інструкція.

Як додати ID-картку в Дії: інструкція покроково

Важливо зазначити, що додати ID-картку в застосунок Дія можна лише в тому випадку, якщо вона в тебе оформлена. Якщо ти маєш паспорт-книжечку, додати ID-картку неможливо. Для цього потрібно змінити паспорт з книжечки на картку.

Паспорти-книжечки старих зразків не з’являються у Дії, бо цих даних немає в цифровому вигляді. Якщо ID-картка в тебе є, можеш розпочинати додавати її:

Зараз також дивляться

Авторизуйся в застосунку Дія зручним способом (через NFC або BankID). Ретельно перевір, чи збігаються усі дані. Найчастіше трапляється помилка в заповненні РНОКПП. Цифровий паспорт має відобразитися серед переліку документів.

Багато користувачів не можуть додати ID-картку в застосунок, на це є низка причин: застаріла версія застосунку, дані з демографічного реєстру не збігаються з даними банку, або ж новий паспорт “підтягується” за кілька днів.

Також цифрові паспорти не відображаються тоді, коли їх ще не виготовили. Тому якщо ти нещодавно подав(-ла) документи на його оформлення, він з’явиться в застосунку тоді, коли буде готовий.

Також слід оновити застосунок Дія, адже паспорт може не відображатися там через стару версію додатка. Ретельно перевір інші документи, можливо, ти припустився(-лась) помилки під час реєстрації.

Якщо картка у застосунку не з’явилася, найімовірніше у реєстрах з твоїми даними є помилка. В такому випадку слід звернутися до служби підтримки Дія.

Оформити ID-картку можна в найближчому управлінні ДМС, у ЦНАПі або центрі обслуговування Паспортний сервіс. Тобі знадобиться паспорт-книжечка та картка платника податків.

Фото: Дія

Раніше ми розповідали, як оформити закордонний паспорт онлайн.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.