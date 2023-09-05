Три способи та кілька секунд. Як надіслати копію студентського через Дію — інструкція

Нові функції у Дії й для студентів! Студентський квиток відтепер можна надсилати через застосунок Дія. Компанії та установи отримуватимуть його копію за кілька секунд.
Читай у нашому матеріалі детальніше, як працює пересилання копії студентського квитка до закладів.
Про новинку у застосунку розповіли в Дія. Функція шерингу студентського дуже зручна, адже за нею студенти можуть отримувати знижки, пільги, створювати кабінети на освітніх ресурсах, реєструватися в системі університету, а також надсилати свій документ в установи.
А для бізнесів це можливість надавати студентам корисний контент, реєструвати їх у системі, а також надавати знижки.
Працює це так:
Надіслати запит можна офлайн (потрібно просканувати штрих-код студентського), онлайн (за допомогою посилання на сайті або у застосунку), та за QR-кодом, який треба створити на порталі Дія.
Українські бізнеси можуть налаштувати інтеграцію з Дією, щоб надавати знижки студентам або ж ділитися корисним контентом із цільовою аудиторією, — пишуть у Дія.
Українські бізнеси можуть налаштувати інтеграцію з Дією, щоб надавати знижки студентам або ж ділитися корисним контентом із цільовою аудиторією, — пишуть у Дія.
Компанії можуть налаштувати способи шерингу, щоб отримувати копії документів не тільки онлайн, а й офлайн.
Раніше ми розповідали, як підписати документ електронним цифровим підписом.
Фото: Дія
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