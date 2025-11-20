Почему в Дії не отражается паспорт: что произошло и как это исправить

Когда Дія загружена в телефон, носить с собой паспорт уже не обязательно, ведь предъявить его можно прямо в приложении.
Но иногда эта опция может оказаться недоступной, и в Дії не отображается паспорт. Почему так происходит и как решить проблему — объясняем в материале.
Какие паспорта подтягиваются в Дію
Обратим внимание: в приложение Дія автоматически подтягиваются только те паспорта, данные о которых содержатся в едином государственном демографическом реестре и которые имеют цифровые биометрические носители. А именно:
- ID-карта, то есть паспорт гражданина Украины в форме карточки — это современный документ, данные о котором хранятся в демографическом реестре. Он имеет электронный чип, с которого Дія может получить подтверждённые цифровые данные.
- Заграничный биометрический паспорт — этот документ также содержит биометрический чип и регистрируется в том же демографическом реестре, что позволяет Дії подтягивать данные.
Какой паспорт не отображается в Дії и почему
Паспорт-книжечка старого образца — такой паспорт не является биометрическим, не имеет электронного чипа, из-за этого Дія не может автоматически получить и подтвердить его данные.
Почему в Дії может не отображаться паспорт, и что с этим делать
Выясним, по каким причинам паспорт не отображается в Дії, и как настроить эту функцию. Об этом можно узнать на странице в Facebook приложения Дія. Там даётся такое объяснение:
- У вас устаревшая версия приложения. Электронные паспорта доступны в версии 1.7.0, поэтому нужно обновить приложение по ссылке: https://go.diia.app
- Есть несоответствие данных. Ваши ФИО и РНОКПП (ИНН) в демографическом реестре могут не совпадать с данными в банке. Необходимо сверить ФИО латиницей и РНОКПП с персональными данными — это можно сделать в банке или налоговой службе. Также можно попробовать авторизоваться через другой банк.
- Документ может загрузиться не сразу. Выйдите из приложения в настройках и войдите повторно. Документы могут подгружаться в течение нескольких дней.
- У вас старый тип паспорта. Если у вас паспорт-книжечка, он не отобразится. Дія оцифровывает только ID-карту и заграничный биометрический паспорт. Чтобы получить паспорт нового образца, обратитесь в ближайший ЦНАП, подразделение ГМС или в Паспортный сервис. Когда вы получите изготовленную ID-карту, данные автоматически отобразятся в приложении Дія.
