Почему в Дії не отражается паспорт: что произошло и как это исправить

Когда Дія загружена в телефон, носить с собой паспорт уже не обязательно, ведь предъявить его можно прямо в приложении.

Но иногда эта опция может оказаться недоступной, и в Дії не отображается паспорт. Почему так происходит и как решить проблему — объясняем в материале.

Какие паспорта подтягиваются в Дію

Обратим внимание: в приложение Дія автоматически подтягиваются только те паспорта, данные о которых содержатся в едином государственном демографическом реестре и которые имеют цифровые биометрические носители. А именно:

ID-карта , то есть паспорт гражданина Украины в форме карточки — это современный документ, данные о котором хранятся в демографическом реестре. Он имеет электронный чип, с которого Дія может получить подтверждённые цифровые данные.

Заграничный биометрический паспорт — этот документ также содержит биометрический чип и регистрируется в том же демографическом реестре, что позволяет Дії подтягивать данные.

Какой паспорт не отображается в Дії и почему

Паспорт-книжечка старого образца — такой паспорт не является биометрическим, не имеет электронного чипа, из-за этого Дія не может автоматически получить и подтвердить его данные.

Почему в Дії может не отображаться паспорт, и что с этим делать

Выясним, по каким причинам паспорт не отображается в Дії, и как настроить эту функцию. Об этом можно узнать на странице в Facebook приложения Дія. Там даётся такое объяснение:

У вас устаревшая версия приложения. Электронные паспорта доступны в версии 1.7.0, поэтому нужно обновить приложение по ссылке: https://go.diia.app Есть несоответствие данных. Ваши ФИО и РНОКПП (ИНН) в демографическом реестре могут не совпадать с данными в банке. Необходимо сверить ФИО латиницей и РНОКПП с персональными данными — это можно сделать в банке или налоговой службе. Также можно попробовать авторизоваться через другой банк. Документ может загрузиться не сразу. Выйдите из приложения в настройках и войдите повторно. Документы могут подгружаться в течение нескольких дней. У вас старый тип паспорта. Если у вас паспорт-книжечка, он не отобразится. Дія оцифровывает только ID-карту и заграничный биометрический паспорт. Чтобы получить паспорт нового образца, обратитесь в ближайший ЦНАП, подразделение ГМС или в Паспортный сервис. Когда вы получите изготовленную ID-карту, данные автоматически отобразятся в приложении Дія.

Источник фото: Дія.

