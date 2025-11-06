Как обновить место жительства через приложение Дія — полезная функция от Минцифры

Больше не нужно искать бумаги или стоять в очередях — если у подъемника о месте жительства появилась ошибка, достаточно открыть приложение Дія.

Теперь сервис актуализации данных доступен не только на портале, но и в мобильной версии. Об этом сообщил первый вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, справку о месте жительства теперь можно получить полностью онлайн. Для этого стоит зайти в раздел места жительства, проверить информацию, затем подписать электронной подписью — и готово. Результат сразу появится в приложении.

Услуга доступна как для взрослых, так и детей. Главное — иметь РНОКПП и один из биометрических документов в Дії: ID-карту или загранпаспорт.

Корректный адрес — это не формальность. Она нужна, чтобы без проблем пользоваться госуслугами, оформлять документы или записывать ребенка в сад или университет.

Сервис не работает на временно оккупированных территориях — в Крыму и частях Донецкой и Луганской областей.

Если у тебя есть статус ВПЛ и тебя интересует, нужно ли переоформлять соответствующую справку, читай в нашем материале, или нужно снова оформлять.

