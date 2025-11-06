Як оновити місце проживання через застосунок Дія — корисна функція від Мінцифри

Більше не потрібно шукати папери чи стояти в чергах — якщо у витягу про місце проживання з’явилася помилка, достатньо відкрити застосунок Дія.

Тепер сервіс актуалізації даних доступний не лише на порталі, а й у мобільній версії. Про це повідомив перший віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, довідку про місце проживання тепер можна отримати повністю онлайн. Для цього варто зайти у розділ місце проживання, перевірити інформацію, потім підписати електронним підписом — і готово. Результат одразу з’явиться у застосунку.

Послуга доступна як для дорослих, так і для дітей. Головне — мати РНОКПП та один із біометричних документів у Дії: ID-картку або закордонний паспорт.

Україна — перша країна у світі, що впроваджує штучний інтелект у державні послуги.

Коректна адреса — це не формальність. Вона потрібна, щоб без проблем користуватися держпослугами, оформлювати документи чи записувати дитину до садка або університету.

Сервіс не працює на тимчасово окупованих територіях — у Криму та частинах Донецької й Луганської областей.

Якщо ти маєш статус ВПО і тебе цікавить, чи потрібно переоформлювати відповідну довідку, читай у нашому матеріалі, чи потрібно знову оформлювати.

