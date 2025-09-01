Написав треба довідка — і готово: як працює новий розумний помічник у Дії

В епоху глобальної цифровізації Україна здійснила амбітний крок, ставши першою країною у світі, яка інтегрувала штучний інтелект у надання державних послуг.

На порталі Дія запущено віртуального помічника Дія.АІ, що відкриває нову еру взаємодії громадян із державою.

Цей проект, анонсований міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, працює в режимі відкритого бета-тестування і вже невдовзі з’явиться в мобільному застосунку.

Шлях до цифрового лідерства

За словами Михайла Федорова, інтеграція штучного інтелекту в державний сектор є частиною стратегічної мети України — увійти до топ-3 світових лідерів у цій сфері до 2030 року.

Запуск Дія.АІ є першим, але значним кроком на цьому шляху. Розробники планують перетворити Дію на повноцінного AI-агента, здатного працювати цілодобово і надавати послуги без потреби заповнювати традиційні форми.

Функціонал та можливості помічника

Новий ШІ-асистент вже виконує кілька ключових функцій, що спрощують бюрократичні процеси.

Надання послуг у чаті

Користувач може отримати необхідний документ, просто написавши запит у чаті.

Наприклад, щоб отримати довідку про доходи, достатньо ввести Потрібна довідка про доходи.

Документ автоматично з’явиться в особистому кабінеті. Цей функціонал розшириться ще п’ятьма послугами.

Консультації

Дія.АІ надає вичерпні консультації щодо сервісів, доступних у Дії, від роз’яснення процесу відкриття ФОП до деталей послуги єМалятко.

Персоналізовані рекомендації

Асистент аналізує ситуацію користувача і пропонує відповідні послуги. Так, якщо людина повідомить про пошкоджене житло, помічник надасть інформацію про програму єВідновлення та інструкції для отримання компенсації.

Безпека та постійне навчання

Для забезпечення безпеки конфіденційних даних розробники використовують гібридну інфраструктуру: локальну (on-premise) в периметрі Дії та хмарну модель Google.

Це дозволяє приховувати дані з реєстрів від хмари. Крім того, запити проходять через спеціальний фільтр Guardrail, який блокує потенційно небезпечний контент.

Поки Дія.АІ працює в режимі бета-тестування, користувачі активно допомагають йому вдосконалюватися.

Завдяки системі оцінювання відповідей (дієва або не дієва) та коментарям, команда розробників постійно навчає асистента, щоб підвищити швидкість і якість його роботи.

Презентація повної версії оновленої Дії з розширеною інтеграцією штучного інтелекту запланована на осінь.

Раніше ми розповідали, як швидко та безпечно оформити продаж автомобіля онлайн через застосунок Дія, з покроковими поясненнями для власників авто.