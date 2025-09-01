Написал нужно справка — и готово: как работает новый умный помощник в Дії

В эпоху глобальной цифровизации Украина сделала амбициозный шаг, став первой страной в мире, которая интегрировала искусственный интеллект в предоставление государственных услуг.

На портале Дія запущен виртуальный помощник Дія.АІ, что открывает новую эру взаимодействия граждан с государством.

Этот проект, анонсированный министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, работает в режиме открытого бета-тестирования и вскоре появится в мобильном приложении.

Путь к цифровому лидерству

По словам Михаила Фёдорова, интеграция искусственного интеллекта в государственный сектор является частью стратегической цели Украины — войти в топ-3 мировых лидеров в этой сфере к 2030 году.

Запуск Дія.АІ — первый, но значительный шаг на этом пути. Разработчики планируют превратить Дію в полноценного AI-агента, способного работать круглосуточно и предоставлять услуги без необходимости заполнять традиционные формы.

Функционал и возможности помощника

Новый ИИ-ассистент уже выполняет несколько ключевых функций, которые упрощают бюрократические процессы.

Предоставление услуг в чате

Пользователь может получить необходимый документ, просто написав запрос в чате. Например, чтобы получить справку о доходах, достаточно ввести Нужна справка о доходах.

Документ автоматически появится в личном кабинете. Этот функционал расширится ещё на пять услуг.

Консультации

Дія.АІ предоставляет исчерпывающие консультации по сервисам, доступным в Дії, от разъяснения процесса открытия ФЛП до деталей услуги єМалятко.

Персонализированные рекомендации

Ассистент анализирует ситуацию пользователя и предлагает соответствующие услуги.

Так, если человек сообщит о повреждённом жилье, помощник предоставит информацию о программе єВідновлення и инструкции для получения компенсации.

Безопасность и постоянное обучение

Для обеспечения безопасности конфиденциальных данных разработчики используют гибридную инфраструктуру: локальную (on-premise) в периметре Дії и облачную модель Google.

Это позволяет скрывать данные из реестров от облака. Кроме того, запросы проходят через специальный фильтр Guardrail, который блокирует потенциально опасный контент.

Пока Дія.АІ работает в режиме бета-тестирования, пользователи активно помогают ему совершенствоваться.

Благодаря системе оценки ответов (действенная или недейственная) и комментариям, команда разработчиков постоянно обучает ассистента, чтобы повысить скорость и качество его работы.

Презентация полной версии обновлённой Дії с расширенной интеграцией искусственного интеллекта запланирована на осень.

Ранее мы рассказывали, как быстро и безопасно оформить продажу автомобиля онлайн через приложение Дія, с пошаговыми пояснениями для владельцев авто.