AirPods Pro 4: когда выйдут и чем удивят новые наушники Apple

Apple готовит масштабный технологический прорыв в сфере своих устройств. Впереди ожидается премиальная версия — AirPods Pro 4.

Мы собрали всю актуальную информацию о дате выхода, революционных ИИ-функциях и возможностях будущей новинки.

Дата выхода и цена AirPods Pro 4

Обычно Apple обновляет Pro-серию раз в три года, но на этот раз цикл будет нарушен из-за внедрения принципиально новых компонентов.

Ожидается, что AirPods Pro 4 представят в сентябре 2026 года на традиционной осенней презентации Apple вместе с линейкой iPhone 18 и первыми складными устройствами компании.

Аналитики предполагают, что новинка может продаваться параллельно с AirPods Pro 3 как ультра-премиальная, более дорогая версия.

Поскольку модель позиционируется как технологический флагман с ИК-камерами и мощным ИИ-сопроцессором, её стоимость, по прогнозам, составит от $299 до $349.

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AirPods Pro 4: инфракрасные камеры и визуальный ИИ

Самым неожиданным и наиболее обсуждаемым изменением станет появление миниатюрных инфракрасных камер, встроенных в ножки наушников. Это не просто инструмент для съёмки, а глаза для искусственного интеллекта.

Ожидается ещё одно ноу-хау — пространственное аудио нового уровня. Камеры будут сканировать окружающее пространство в режиме реального времени. Если ты повернёшь голову во время просмотра видео на Apple Vision Pro или Mac, звук подстроится под геометрию комнаты с идеальной точностью.

И главная революция — визуальный интеллект. Обновлённая Siri сможет буквально видеть то же, что и ты. Ты сможешь спросить: «Siri, на что я сейчас смотрю?» или «Какая калорийность этого блюда передо мной?», а ИИ на базе Apple Intelligence даст голосовую подсказку прямо в ухо, проанализировав изображение с ИК-камер наушников.

Наушники получат долгожданный чип нового поколения — Apple H3.

Ожидаемые функции и улучшения:

Продвинутое шумоподавление (ANC): с чипом H3 искусственный интеллект будет изолировать не просто монотонный шум, а динамически вырезать конкретные нежелательные звуки, например лай собаки или плач ребёнка, сохраняя важные аудиосигналы.

Lossless-аудио без задержек: ожидается полноценная поддержка звука без потери качества в связке с iPhone, а не только с гарнитурой Vision Pro.

Улучшенный адаптивный режим: наушники научатся лучше распознавать контекст — они поймут, когда вы зашли в магазин и начали разговаривать с кассиром, мгновенно приглушая музыку и переводя фокус на голос собеседника.

Когда можно будет купить AirPods Pro 4

Предварительные заказы на AirPods Pro 4 могут открыться 11 сентября 2026 года, а официальный старт продаж в мире ожидается 18 сентября.

В украинских магазинах новинка, вероятно, появится через 1–2 недели — в конце сентября или начале октября 2026 года.

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