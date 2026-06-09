Стиль жизни Техно

AirPods Pro 4: когда выйдут и чем удивят новые наушники Apple

Ольга Петухова, редактор сайта 09 июня 2026, 19:30 3 мин.
airpods pro 4
Фото Pexels

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