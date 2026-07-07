Откроют через 250 лет: iPhone 17 Pro Max положили в капсулу времени

В США к празднованию 250-летия независимости создали необычную капсулу времени, которую планируют открыть только через два с половиной столетия. Среди артефактов, которые должны рассказать будущим поколениям о современной Америке, оказался и iPhone 17 Pro Max в новом цвете Cosmic Orange.

Об этом сообщает MacRumors.

Почему в капсулу времени поместили именно iPhone 17 Pro Max

Смартфон стал одним из символов американских технологических достижений 2026 года. Его включили в проект America Innovates, который реализуется в рамках программы America250 — официальной инициативы, созданной Конгрессом США к празднованию 250-летия страны.

Организаторы объясняют, что iPhone выбрали как пример того, насколько далеко продвинулись портативные технологии, мобильная фотография и средства связи в XXI веке.

Интересно, что на устройстве оставили специальные цифровые записи в приложении Notes. Они должны помочь людям, которые откроют капсулу в 2276 году, увидеть, какой была повседневная жизнь американцев в 2026 году.

Когда откроют капсулу времени

Капсулу официально запечатали 4 июля 2026 года на территории Национального исторического парка Независимости в Филадельфии. Открыть её планируют только в 2276 году, когда США будут отмечать 500-летие независимости.

Чтобы сохранить содержимое на протяжении 250 лет, инженеры использовали специальную конструкцию. Основой стал герметичный цилиндр из нержавеющей стали весом около 408 килограммов, который уплотнили индием — металлом, способным заполнять даже мельчайшие зазоры. Сверху его закрыли ещё одним стальным кожухом весом почти 500 килограммов, который обеспечивает дополнительную защиту от влаги и воздействия окружающей среды.

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Какие еще артефакты будут храниться до XXIII века

Помимо iPhone 17 Pro Max, в капсулу поместили десятки исторических предметов из разных уголков США. Среди них — экспонаты от всех 56 штатов и территорий, а также материалы, подготовленные тремя ветвями федеральной власти.

В коллекцию вошли перо белоголового орлана Старый Эйб, который был талисманом Висконсина во время Гражданской войны, фрагмент ткани с самолета братьев Райт 1903 года и текст, созданный искусственным интеллектом Claude от компании Anthropic. В нём описано, какой Калифорния может стать через 250 лет.

Таким образом организаторы стремятся оставить будущим поколениям своеобразный портрет современной Америки — с ее технологиями, историей, культурой и взглядом в будущее.

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