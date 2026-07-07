Стиль жизни

Откроют через 250 лет: iPhone 17 Pro Max положили в капсулу времени

Юлия Хоменко, редактор сайта 07 июля 2026, 15:00 2 мин.
В США похоронили iPhone 17 Pro Max
Фото Pexels

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