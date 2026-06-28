От фейков к деменции: почему нейрофизиологи обеспокоены чрезмерным использованием ИИ

Мы привыкли считать искусственный интеллект своим главным союзником в борьбе с фейками и дезинформацией. Однако свежее исследование Массачусетского технологического института открывает совсем другую, тревожную сторону медали. Оказывается, чем больше мы доверяем чат-ботам, тем хуже наш мозг справляется с проверкой информации самостоятельно. Как сообщает издание The Guardian, чрезмерная зависимость от технологий буквально атрофирует наши когнитивные навыки.

Феномен цифровой деградации: цифры от MIT

Ученые в течение месяца наблюдали за группой добровольцев, которые должны были различать настоящие и манипулятивные новости. Результаты эксперимента оказались парадоксальными. Пока участники использовали AI-ассистентов на базе GPT-4o, их точность в выявлении лжи возрастала на 21%. Это выглядит как победа, но только на первый взгляд.

Уже на четвертой неделе исследования выяснилось, что самостоятельные навыки участников упали на 15,3%. Мозг просто привык к готовым вердиктам и перестал анализировать подсказки своими силами. Анку Рани, аспирантка MIT и соавтор исследования, отмечает, что при взаимодействии с ИИ у нас возникает опасная иллюзия собственного профессионализма, хотя на самом деле мы становимся только более зависимыми.

Ловушка уверенного голоса

Главная проблема заключается в том, что алгоритмы отдают приоритет скорости и точности ответа, а не развитию нашего мышления. Пользователи часто соглашаются с выводами чат-бота просто потому, что он звучит осведомленно и уверенно. Около четверти участников эксперимента были убеждены, что их навыки распознавания фейков улучшаются, в то время как на самом деле их результаты становились все хуже.

Это очень похоже на ситуацию с GPS-навигаторами или калькуляторами. Мы перестаем запоминать маршруты и считать в уме, так как знаем, что гаджет сделает это за нас. Однако в случае с информационной безопасностью такая ментальная лень делает нас легкой добычей для пропаганды и манипуляций.

Проблема когнитивной зависимости выходит далеко за пределы социальных сетей. Медики, которые использовали ИИ для диагностики рака, со временем становились менее внимательными при самостоятельном изучении анализов.

Более того, нейрофизиологи предупреждают о еще более серьезных рисках. Если мы перестанем нагружать свой мозг сложными задачами на анализ и сомнения, это может ослабить нашу естественную защиту от возрастной деградации памяти и деменции. ИИ забирает на себя когнитивную нагрузку, которая необходима для поддержания мозга в тонусе.

Почему это важно для каждого из нас

Результаты исследования MIT чрезвычайно актуальны для педагогов и студентов. ИИ должен быть инструментом, побуждающим задавать больше вопросов, а не просто выдающим финальный ответ. Ученые советуют использовать более исследовательский подход: вместо того чтобы спрашивать у бота Это правда?, лучше просить его привести аргументы «за» и «против» или найти первоисточники.

Сохранение способности мыслить критически и независимо становится главным вызовом будущего. Ведь в эпоху, когда фейки создаются за считанные секунды, настоящая устойчивость общества держится не на алгоритмах, а на умении каждого человека самостоятельно отличать реальность от вымысла.

Цифры 2026 года показывают, что ИИ уже не вытеснить из жизни молодежи. Интересно, что уже более 70% подростков дружит с искусственным интеллектом.

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