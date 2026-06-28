Стиль жизни Техно

От фейков к деменции: почему нейрофизиологи обеспокоены чрезмерным использованием ИИ

Юлия Хоменко, редактор сайта 28 июня 2026, 09:00 3 мин.
Фото Pexels

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