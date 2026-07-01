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WhatsApp запускает бронирование никнеймов: как работает новая функция

Юлия Хоменко, редактор сайта 01 июля 2026, 14:00 2 мин.
WhatsApp скрывает номера телефонов
Фото Pexels

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