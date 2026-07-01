WhatsApp запускает бронирование никнеймов: как работает новая функция

Поделиться номером телефона с едва знакомым человеком — это всегда определенный риск. Номер привязан к банковским картам, социальным сетям и личной жизни. В WhatsApp наконец услышали запросы пользователей и сделали большой шаг к полной приватности: мессенджер внедряет никнеймы (имена пользователей).

Зачем это нужно

Представь ситуацию: ты вступаешь в родительский чат, группу футбольной команды или знакомишься с кем-то на конференции. Раньше все участники таких групп автоматически видели твой номер телефона. Теперь это в прошлом. Ты сможешь использовать никнейм вместо цифр.

С этой недели мессенджер открывает раннее бронирование имен. Поскольку аудитория мессенджера уже перевалила за три миллиарда, многие популярные никнеймы могут быть заняты мгновенно. Поэтому разработчики советуют не медлить и зарезервировать свой вариант уже сейчас, хотя сама функция полноценно заработает чуть позже в этом году.

Главная особенность никнеймов — отсутствие открытого каталога. Тебя не смогут найти с помощью поиска, просто перебирая имена. Чтобы написать тебе впервые, человек должен знать твой точный никнейм.

Как забронировать свой никнейм уже сейчас

Более того, разработчики добавили функцию дополнительного ключа. Если ты ее активируешь, даже зная твой никнейм, посторонние не смогут отправить сообщение, пока не введут специальный код-подтверждение. Когда функция заработает в полную силу, при первом контакте с новым человеком или компанией твой номер телефона останется скрытым.

Для тех, кто развивает бизнес или личный бренд, предусмотрена возможность синхронизации. Ты сможешь подтвердить свои права на никнейм, который уже используешь в Instagram или Facebook. Это поможет сохранить узнаваемость и стабильность онлайн-присутствия на всех платформах корпорации Meta.

Процедура максимально проста и займет всего несколько секунд:

Убедись, что у тебя установлена последняя версия WhatsApp.

Перейди в Настройки.

Выбери раздел Аккаунт.

Найди пункт Имя пользователя и введи желаемый вариант.

Функцию будут внедрять постепенно в течение следующих месяцев. Вы получите официальное уведомление от WhatsApp, когда никнеймы станут доступны для использования в вашем регионе.

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