Что делать, если взломали WhatsApp: пошаговая инструкция действий

Взлом аккаунта WhatsApp — распространенная проблема, которая может привести к потере личных данных. Если ты не можешь войти, а хакер использует твой номер, не паникуй: WhatsApp имеет встроенные механизмы восстановления.

Читай в материале, что делать, если тебя сломали в приложении и как восстановить свой аккаунт.

Что делать, если сломали WhatsApp: как распознать хакера и порядок действий при взломе аккаунта

Процесс восстановления сломанного аккаунта схож как для Android, так и для iPhone, поскольку весь процесс зависит от номера телефона. Как понять, что аккаунт сломан:

Ты получаешь уведомление о входе с нового устройства.

Сообщения отправляются без твоего сведения.

Акаунт выходит из всех устройств или появляются неизвестные сеансы в настройках.

Вот пошаговая инструкция по официальным рекомендациям WhatsApp по восстановлению доступа:

Удали и переустанови приложение. Загрузи приложение, и введи номер телефона. Подтверди номер: получи 6-значный код через SMS. Если хакер уже вошел, ты автоматически выйдешь из его устройства. Хакер мог включить PIN-код 2FA — подожди 7 дней, после чего аккаунт автоматически деактивируется, и ты сможешь войти заново. Не пытайся ввести неверный PIN, так как это продлит блокировку до 7 дней. Обратись в поддержку WhatsApp: Напиши e-mail на support@whatsapp.com с описанием проблемы на английском языке. Добавь доказательства (скриншоты, если есть). Сообщи друзей: Через другие мессенджеры предупреди контакты, чтобы они не реагировали на подозрительные сообщения от твоего аккаунта. Включи 2FA после восстановления: В настройках WhatsApp — Аккаунт — Двухэтапная проверка — установи PIN-код для защиты.

Дополнительные советы, которых следует придерживаться, чтобы вновь не встретить мошенников.

Не делись кодами верификации — это главный способ взлома.

Используй биометрию (отпечаток пальца или Face ID) для входа.

Если аккаунт заблокирован за спам из-за действий хакера, обратись в поддержку.

Восстановление возможно в 90% случаев, если действовать быстро и оперативно. Если проблема остается и ты никак не можешь войти в собственный аккаунт, обратитесь к специалистам по цифровой безопасности.

