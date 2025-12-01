Как отключить рекламу на телефоне: пошаговая инструкция

Реклама на смартфонах Android может раздражать: от всплывающих баннеров в браузере до навязчивых объявлений в приложениях или на экране блокировки. Причины ее появления — персональные данные от Google, вредоносное ПО или настройка сети. Эксперты советуют начинать со встроенных настроек во избежание рисков.

Читай в материале, вызывающем рекламу и от нее избавиться на твоем телефоне.

Что вызывает рекламу на Android

Реклама появляется через:

Персонализованные объявления от Google: сервис собирает данные о твоих интересах.

Приложения и оповещения: многие программы показывают рекламу для монетизации.

Обозреватель и сеть: сайты и DNS-серверы передают рекламный контент.

Экран блокировки: иногда через системные настройки или посторонние лаунчеры.

Чтобы отключить, начни с базовых настроек — это безопасно и не требует дополнительных разрешений.

Как отключить рекламу на телефоне из-за настройки смартфона

Выключи персональную рекламу Google: открой Настройки. Перейди в Google или Учетные записи Google. Выбери рекламу. Включи опцию Отключить персонализацию рекламы. На экране увидишь переключатель — активируйте его. Это уменьшит таргетированную рекламу, но не удалит ее полностью. Проверка и удаление вредоносных приложений: в Настройках выбери Приложения. Просмотри список, найди подозрительные (например, с неизвестными названиями или большим потреблением данных). Нажми в приложение — Удалить. Если реклама появляется на экране блокировки, проверь Специальный доступ — Доступ к уведомлениям и отключи их для сомнительных программ. Выключите уведомления от приложений: в Настройках — Уведомления — Уведомления приложений. Выбери приложение (например, браузер или игру) и выключи Разрешить оповещение. Это блокирует push-рекламу. Настройка браузера (для Chrome): Открой Chrome, нажми три точки вверху справа — Настройка — Конфиденциальность и безопасность — Настройка сайтов — Всплывающие окна и переадресации — включи блокировку. Также проверь Реклама и активируй Блокировать навязчивую рекламу. Это уменьшит баннеры на сайтах.

Как отключить рекламу на телефоне: изменение DNS для блокировки рекламы

Если реклама остается, попробуй замену DNS-сервера — это блокирует рекламные домены на уровне сети. В настройках — сеть и интернет — расширенные настройки — частный DNS. Выбери Указать имя хоста провайдера частного DNS и введи один из актуальных на 2025 год:

dns.adguard.com (AdGuard DNS);

dns.nextdns.io (NextDNS);

9.9.9.9 (Quad9) — фокус на безопасности, блокирует вредоносные сайты;

1.1.1.3 (Cloudflare с семейной защитой) — блокирует рекламу и откровенный контент.

После сохранения перезагрузи телефон — это работает без root-прав и не влияет на скорость.

Предупреждения о приложениях для блокировки рекламы

Многие пользователи устанавливают приложения типа AdGuard, Blokada или AdAway, но они требуют широких разрешений — доступ к VPN, вызовам или данным, что дает им контроль над всем трафиком. Это рискованно: ненадежные приложения могут собирать персональные данные или шпионить.

Эти шаги помогут уменьшить рекламу на 80–90%, но полностью ее избежать сложно из-за модели монетизации Android.

Раньше мы писали, почему не работает Face ID — читай в материале причины неполадок.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!