Почему не работает Face ID: причины и как это исправить

Если Face ID не работает на вашем iPhone или iPad, не удается разблокировать устройство, войти в приложение или подтвердить покупку — попробуйте несколько проверенных шагов.

Иногда проблема связана не с самой камерой, а с настройками, обновлениями или мелкими помехами. Об этом пишет Apple.

Почему не работает Face ID на iPhone

Сначала проверьте, установлена ли последняя версия iOS или iPadOS. Обновление системы часто исправляет ошибки, которые могли мешать работе Face ID.

Также убедитесь, что ваша модель поддерживает Face ID — не все устройства оснащены системой TrueDepth.

Почему не работает Face ID: проверьте настройки

Откройте меню Настройки → Face ID и код-пароль. Убедитесь, что Face ID включён и разрешён для нужных действий — например, разблокировки устройства, покупок в App Store или использования Apple Pay.

Если функция настроена, но всё равно не срабатывает, сбросьте Face ID и настройте его заново — это поможет обновить сохранённые данные лица.

Почему не работает Face ID на телефоне

Face ID не будет работать, если камера TrueDepth загрязнена, закрыта чехлом или защитным стеклом.

Также не держите палец или ладонь возле верхней рамки iPad или iPhone. В этом случае может появиться сообщение Камера закрыта — это подсказка, что сенсор не видит ваше лицо.

Face ID не распознает лицо

Face ID не работает, если рот или нос закрыты. Если вы носите маску, убедитесь, что включена функция Face ID с маской, и глаза остаются открытыми.

Некоторые солнцезащитные очки могут блокировать инфракрасное излучение, поэтому иногда достаточно просто снять их.

Face ID, когда вы смотрите на телефон

Для работы Face ID важно, чтобы вы смотрели прямо в камеру TrueDepth.

На моделях iPhone 13 и новее (с iOS 16+) Face ID работает как в альбомной, так и в портретной ориентации.

На более старых устройствах — только в портретной.

Держите устройство на расстоянии 25–50 см от лица, примерно на уровне глаз.

Перезапустите iPhone или iPad

Если Face ID всё ещё не работает — перезапустите устройство и введите код-пароль вручную. Иногда это помогает системе корректно считать параметры.

Читать по теме Как откатить iPhone с iOS 26 на iOS 18: что для этого нужно Легкий и простой способ откатить iPhone на предыдущую версию.

Face ID постепенно подстраивается под изменения внешности. Если вы заметно изменились — добавьте альтернативный облик в настройках, чтобы распознавание стало точнее.

Сбросьте Face ID и настройте заново

Перейдите в Настройки → Face ID и код-пароль → Сбросить Face ID, а затем выберите Настроить Face ID. Это поможет, если система считывает ошибки или данные лица повреждены.

Если Face ID все равно не работает

Если после всех шагов Face ID не настраивается или камера не работает — требуется обслуживание устройства.

Ремонт должен выполнять только квалифицированный специалист, поскольку неправильное вмешательство в систему TrueDepth может повредить лазерный модуль и привести к травмам.

Читайте также, когда выйдет iOS 26 в Украине: что известно о масштабном обновлении Apple и когда оно будет доступно широкой публике.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!