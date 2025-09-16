Стиль жизни Техно

Как откатить iPhone с iOS 26 на iOS 18: что для этого нужно

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 16 сентября 2025, 18:12 3 мин.
как вернуть айфон до айос 18
Как откатить iOS 26 Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь