Стиль життя Техно

Чому не працює Face ID: причини та як це виправити

Юлія Хоменко, редакторка сайту 07 Листопада 2025, 16:00 3 хв.
Не працює Face ID на iPhone — як зрозуміти причину і що перевірити
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь