Чому не працює Face ID: причини та як це виправити

Якщо Face ID не працює на вашому iPhone або iPad, не вдається розблокувати пристрій, увійти до програми чи підтвердити покупку — спробуйте кілька перевірених кроків. Іноді проблема полягає не у самій камері, а в налаштуваннях, оновленнях або дрібних перешкодах. Про це пише Apple.

Чому не працює Face ID на iPhone

Спершу перевірте, чи встановлена найновіша версія iOS або iPadOS. Оновлення системи часто виправляє помилки, які могли заважати роботі Face ID.

Також переконайтеся, що ваша модель підтримує Face ID — не всі пристрої мають систему TrueDepth.

Чому не працює Face ID: перевірте налаштування

Відкрийте меню Параметри → Face ID і код допуску. Переконайтеся, що Face ID увімкнено й дозволено для потрібних дій — наприклад, розблокування пристрою, покупок в App Store або використання Apple Pay.

Якщо функція налаштована, але все одно не спрацьовує, скиньте Face ID і налаштуйте його повторно — це допоможе оновити збережені дані обличчя.

Чому не працює Face ID на телефоні

Face ID не працюватиме, якщо камера TrueDepth забруднена, закрита чохлом чи захисним склом.

Також не тримайте палець або долоню біля верхньої рамки iPad чи iPhone. У такому випадку може з’явитися повідомлення Камеру затулено — це підказка, що сенсор не бачить обличчя.

Face ID не розпізнає обличчя

Face ID не працює, якщо рот або ніс закриті. Якщо ви носите маску, переконайтеся, що активовано функцію Face ID з маскою, і очі залишаються відкритими.

Деякі сонячні окуляри можуть блокувати інфрачервоне випромінювання, тому іноді достатньо просто їх зняти.

Face ID, коли ви дивитеся на телефон

Для роботи Face ID важливо, щоб ви дивилися прямо в камеру TrueDepth.

На моделях iPhone 13 і новіших (з iOS 16+) Face ID працює і в альбомній, і в портретній орієнтаціях.

На старіших пристроях — лише у портретній.

Тримайте пристрій на відстані 25–50 см від обличчя, приблизно на рівні очей.

Перезапустіть iPhone або iPad

Якщо Face ID все одно не працює — перезапустіть пристрій і введіть код допуску вручну. Іноді це допомагає системі правильно зчитати параметри.

Face ID поступово підлаштовується до змін зовнішності. Якщо ви суттєво змінилися — додайте альтернативний вигляд у налаштуваннях, щоб розпізнавання стало точнішим.

Скиньте Face ID і налаштуйте знову

Перейдіть до Параметри → Face ID і код допуску → Скинути Face ID, а потім виберіть Налаштувати Face ID. Це допоможе, якщо система зчитує помилки або дані обличчя пошкоджені.

Якщо Face ID все одно не працює

Якщо після всіх кроків Face ID не налаштовується або камера не працює — потрібне обслуговування пристрою.

Ремонт має виконувати лише кваліфікований спеціаліст, адже невірне втручання у систему TrueDepth може пошкодити лазерний модуль і спричинити травми.

