Як правильно заряджати iPhone: правила, які допоможуть зберегти акумулятор

iPhone — один із найпопулярніших гаджетів у всьому світі. Користувачі часто виділяють цей телефон серед інших, вказуючи на зручність та якісні оновлення. Як правильно заряджати iPhone та що потрібно про це знати — читай у матеріалі.
Для того аби зберегти батарею iPhone, варто дотримуватися наступних правил:
Якщо ти думаєш про те, як правильно заряджати iPhone, то вплив температури на акумулятор є ключовим аспектом догляду за ним. Оптимальна температура для роботи iPhone знаходиться в межах від 0ºC до 35ºC, при цьому ідеальний діапазон становить від 16ºC до 22°C.
За межами цих рамок можуть виникнути проблеми, особливо якщо смартфон використовується для фотографування або гри за наявністю яскравого сонця.
Під час заряджання стандартним блоком потужністю 5 Вт температура смартфона може піднятися до 32°C. За використання блоків з потужністю 12 Вт, 20 Вт і вище температура може досягти 35°C і вище.
При використанні MagSafe температура також може перевищити 35°C, проте триматиме смартфон у гарячому стані значно довше, що шкідливо впливає на батарею.
Використання несертифікованих швидкісних зарядних станцій може призвести до зарядки протягом шести годин і утримання смартфона у гарячому стані, що є найменш ефективним методом живлення.
Оптимальним рішенням для заряджання є використання Lightning (з проводу).
Оптимальним рішенням для заряджання є використання Lightning (з проводу).
Вночі використовуй блок живлення 5 Вт, щоб утримувати смартфон в холодному стані, а вдень можна переключитися на блок живлення 20 Вт для швидкого заряджання без перегріву iPhone.
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