Як правильно заряджати iPhone: правила, які допоможуть зберегти акумулятор

iPhone — один із найпопулярніших гаджетів у всьому світі. Користувачі часто виділяють цей телефон серед інших, вказуючи на зручність та якісні оновлення. Як правильно заряджати iPhone та що потрібно про це знати — читай у матеріалі.

Як правильно заряджати iPhone: п’ять порад для догляду за акумулятором

Для того аби зберегти батарею iPhone, варто дотримуватися наступних правил:

Включи оптимізовану зарядку. Це можна зробити у розділі Налаштування — Акумулятор. Далі натисни Стан акумулятора та Оптимізована зарядка, увімкни. Смартфон автоматично зменшить швидкість зарядження після досягнення рівня 80%, щоб уникнути шкідливого зберігання на 100%. Тому краще не заряджати телефон на максимум. Важливо додати, що акумулятору шкідливо повністю розряджатися і повністю заряджатися. Уникай навантажень при екстремальних температурах. Акумулятор iPhone найкраще функціонує в діапазоні від 0ºC до 35ºC. Низька температура тимчасово погіршить обмін іонами й може спричинити тимчасове уповільнення програм. А от висока температура може назавжди пошкодити матеріали всередині батареї та скоротити кількість іонів, які здатні генерувати енергію. Обирай менш потужний адаптер живлення. Рекомендується використовувати адаптер живлення потужністю 5 Вт (типово, йде в комплекті) для нічної зарядки iPhone. Уникай бездротового заряджання, включаючи MagSafe. Всі індуктивні котушки, які передають енергію, генерують більше тепла, ніж провідні зарядні пристрої. Тепловий вплив може прискорити процеси розпаду матеріалів у батареї та погіршити її ресурс роботи.

Як заряджати iPhone, аби батарея не псувалася: детальніше про вплив температур

Якщо ти думаєш про те, як правильно заряджати iPhone, то вплив температури на акумулятор є ключовим аспектом догляду за ним. Оптимальна температура для роботи iPhone знаходиться в межах від 0ºC до 35ºC, при цьому ідеальний діапазон становить від 16ºC до 22°C.

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За межами цих рамок можуть виникнути проблеми, особливо якщо смартфон використовується для фотографування або гри за наявністю яскравого сонця.

Під час заряджання стандартним блоком потужністю 5 Вт температура смартфона може піднятися до 32°C. За використання блоків з потужністю 12 Вт, 20 Вт і вище температура може досягти 35°C і вище.

При використанні MagSafe температура також може перевищити 35°C, проте триматиме смартфон у гарячому стані значно довше, що шкідливо впливає на батарею.

Як правильно заряджати iPhone: який провід обрати

Використання несертифікованих швидкісних зарядних станцій може призвести до зарядки протягом шести годин і утримання смартфона у гарячому стані, що є найменш ефективним методом живлення.

Оптимальним рішенням для заряджання є використання Lightning (з проводу).

Вночі використовуй блок живлення 5 Вт, щоб утримувати смартфон в холодному стані, а вдень можна переключитися на блок живлення 20 Вт для швидкого заряджання без перегріву iPhone.

Як краще заряджати iPhone: головні висновки

Уникай заряджання iPhone в холодних приміщеннях, особливо якщо ти автомобіліст(-ка), і уникай підключення зарядного пристрою, сідаючи в непрогріту машину. Почекай 10 хвилин, перш ніж заряджати свій гаджет, тим самим продовжуючи тривалість його служби. Протягом зими важливо розміщувати телефон у внутрішніх кишенях. Навіть якщо це призводить до деякої незручності при витягуванні телефону, це рішення значно зменшує ризик втрати зв’язку через швидкий розряд Li-Ion батареї. Тримай телефон якомога далі від сонячних променів під час заряджання. Підвищена температура при зарядці, поєднана зі спекою, може лише загострити проблему. Перед зарядкою пристрою знімай захисний чохол, щоб уникнути перегріву під час заряджання.

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