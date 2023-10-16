iPhone 14: чи варто оновлюватись до цієї моделі

Компанія Apple щорічно оновлює модельний ряд смартфонів, чим змушує шанувальників бренду щоосені чекати на новини.
Дізнаючись про доступні оновлення та покращення, які з’являться в новій версії телефону, користувачі ухвалюють рішення про те, який саме телефон придбати цього року.
А може, варто почекати з покупкою? У цій статті йтиметься про те, кому підійде iPhone 14 і чому ця модель може бути вигідним придбанням у 2023 році.
Крім того, що після виходу 15-ї моделі ціни на iPhone 14 в Києві стали доступнішими, є ряд аргументів на користь саме цієї моделі телефону. Ось кілька причин перейти на версію 2022:
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Всі ми маємо унікальні індивідуальні потреби та аргументи, які здаються цінними одним покупцям, але можуть бути зовсім не важливими для інших. Модель 2022 року не сподобається користувачам:
iPhone 14 — високопродуктивний сучасний смартфон, що заслуговує на увагу. Сьогодні він є гідним конкурентом оновленої версії, вигідно вирізняючись у ціновому аспекті.
Також раніше ми розповідали, які переваги та недоліки культового смартфону iPhone.
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