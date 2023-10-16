iPhone 14: чи варто оновлюватись до цієї моделі

Компанія Apple щорічно оновлює модельний ряд смартфонів, чим змушує шанувальників бренду щоосені чекати на новини.

Дізнаючись про доступні оновлення та покращення, які з’являться в новій версії телефону, користувачі ухвалюють рішення про те, який саме телефон придбати цього року.

А може, варто почекати з покупкою? У цій статті йтиметься про те, кому підійде iPhone 14 і чому ця модель може бути вигідним придбанням у 2023 році.

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Три важливі причини вибрати iPhone 14

Крім того, що після виходу 15-ї моделі ціни на iPhone 14 в Києві стали доступнішими, є ряд аргументів на користь саме цієї моделі телефону. Ось кілька причин перейти на версію 2022:

Crash Detection та Emergency SOS через супутник — дві функції, що дозволяють передавати дані про твоє місцезнаходження та повідомляти про автомобільні аварії;

сучасний смартфон з великим екраном. Версія 14 Plus з діагоналлю 6,7 дюйма дозволить насолоджуватися іграми та переглядом відеороликів. А модель 14 Pro Max може порадувати надплавними можливостями ProMotion і Always On для швидкого читання важливої інформації, коли телефон заблокований;

використання iPhone 11 2019 або старше. Такі смартфони суттєво поступаються сучасним у продуктивності. Крім того, в них постійно старіють акумулятори, що призводить до скорочення часу автономної роботи. Після переходу на айфон 14, ти помітиш відчутну різницю у продуктивності та якості фото.

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iPhone 14 — не ваш вибір, якщо…

Всі ми маємо унікальні індивідуальні потреби та аргументи, які здаються цінними одним покупцям, але можуть бути зовсім не важливими для інших. Модель 2022 року не сподобається користувачам:

вибір маленький смартфон. У лінійці iPhone 14 немає mini-версії. Тому доведеться розглянути варіант покупки старіших 13 Mini або SE;

власники iPhone 13. Обидва смартфони використовують один і той же процесор, тому ти не помітиш різниці в продуктивності більш сучасного пристрою. Айфон 13 Pro володіє багатьма ключовими функціями 14 Pro, у тому числі дисплеєм ProMotion, можливістю створення роликів високої якості, дисплеєм Ceramic Shield та підтримкою 5G;

зацікавленим у покупці смартфонів останньої моделі. Після появи Apple iPhone 15 у 14-ї версії з’явився серйозний конкурент, який отримає оновлений процесор, найкращу камеру та багато інших корисних покращень.

iPhone 14 — високопродуктивний сучасний смартфон, що заслуговує на увагу. Сьогодні він є гідним конкурентом оновленої версії, вигідно вирізняючись у ціновому аспекті.

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