iPhone: які переваги та недоліки культового смартфону

iPhone став по-справжньому знаменитим пристроєм з наступними моделями, які відображають передову концепцію дизайну та технологій. Однак які плюси та мінуси приховує гаджет? Розгляньмо його головні переваги та недоліки.
Айфон має досить багато переваг для того, щоб замислитися над покупкою даного смартфона:
І, зрештою, хмарний сервіс iCloud. У світі хмарні послуги стали невіддільною частиною нашого життя. iCloud дозволяє завантажувати та зберігати всю необхідну інформацію у хмарі, забезпечуючи доступ до неї з будь-якого пристрою Apple. Це звільняє нас від необхідності носити флешки та спрощує роботу з даними.
До недоліків iPhone відносяться:
Джерело: сайт Skay.ua
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