Що показали на презентації Apple: iPhone 15 та інші новинки, які обговорюють усі

12 вересня компанія Apple представила свою нову продукцію. Очікували, що компанія представить нову серію смартфонів iPhone 15 з USB-C, смарт-годинник Apple Watch Series 9 і Watch Ultra 2. Але що показали на презентації Apple восени 2023 — читай у матеріалі.

Що показали на презентації Apple: Apple Watch Series 9

Розумний годинник працює на процесорі S9, який на 30% перевершує за продуктивністю платформу у Watch Series 8. Також розробники покращили анімацію. Тепер вони можуть розпізнавати голосові команди та дозволяють запускати різні функції за допомогою Siri. Дисплей працює на максимальній яскравості до 2000 ніт. Діагональ екрана залишилась незмінною — 41 і 45 мм, а також у пристрої знайомий корпус з коліщатком Digital Crown.

Їх продаватимуть у чорному, сріблястому, золотому, червоному та рожевому кольорах.

Крім цього, Apple Watch Series 9 підтримують новий жест. Це зробили для того, щоб запускати музику, приймати дзвінки або керувати фото та відеозйомкою, достатньо двічі доторкнутися вказівним пальцем до великого.

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Apple Watch Ultra 2

Ще одним продуктом на презентації був захищений смарт-годинник Watch Ultra 2. Нова модель отримала всі технічні особливості Series 9, зокрема підтримку подвійного тапа, яка буде вкрай корисною під час занять спортом. Яскравість екрана Watch Ultra 2 — 3000 ніт.

Також для цього годинника в Apple розробили спеціальний циферблат, який дає змогу бачити всю інформацію про тренування та місцеперебування на одному екрані.

Пристрій може працювати 36 годин у звичайному режимі та до 72 годин у режимі економії енергії. Ціна стартуватиме від 799 доларів.

Передзамовлення прийматимуть з 12 вересня, а продажі розпочнуться 22 вересня 2023.

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iPhone 15 та 15 Plus

Діагональ екрана iPhone 15 — 6,1 дюйма, iPhone 15 Plus — 6,7 дюйма. Максимальна яскравість дисплеїв нових пристроїв – до 2000 ніт. У них є захист від вологи та міцне скло поверх екрана. Камера базових версій залишилася подвійною, але основний сенсор отримав роздільну здатність 48 Мп. Також є дворазовий оптичний зум.

Компанія анонсувала цікаву можливість портретної зйомки з покращеними кольорами та деталізацією навіть при слабкому світлі.

За словами виробників, обидві моделі можуть опрацювати протягом дня на одному заряді. Одне з найочікуваніших оновлень — порт USB-C, який прийшов на зміну Lightning. Тепер ноутбук та телефон можна буде живити від однієї зарядки.

Продаж запускають 22 вересня. Ціни стартують від 799 доларів за iPhone 15 на 128 Гб та від 899 доларів за iPhone 15 Plus на 128 Гб.

iPhone 15 Pro та Pro Max

Новинки стали міцнішими й легшими за попереднє покоління. iPhone 15 Pro та Pro Max оснащені 3-нанометровими процесорами A17 Pro. Порт USB-C відрізняється від молодших моделей підтримкою передачі на швидкості до 10 Гбіт/с.

Також компанія відмовилася від перемикача режиму Без звуку. Замість нього встановили універсальну кнопку, яку можна призначити різні функції.

Роздільна здатність основної камери тепер — 48 Мп. Також буде покращено нічну зйомку, зокрема, у портретному режимі коштом реалістичної роботи Smart HDR.

Продаж стартує 22 вересня. Ціна за iPhone 15 Pro на 128 Гб від 999 доларів, і 1199 доларів — за iPhone 15 Pro Max на 128 Гб.

AirPods Pro

Разом із новими телефонами, вчора представили AirPods Pro із зарядним кейсом, оснащеним USB-C. Найімовірніше, інших змін у бездротових навушниках поки що не передбачається. Крім того, компанія випустить у продаж дротяні навушники з роз’ємом USB-C.

Раніше ми розповідали, який вигляд матиме нова лінійка 15 iPhone, які нові функції з’являться та скільки коштуватиме нова модель цього року.

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