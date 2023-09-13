Що показали на презентації Apple: iPhone 15 та інші новинки, які обговорюють усі

Анна Голішевська, редакторка сайту 13 Вересня 2023, 13:22
Apple
Фото: Unsplash

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