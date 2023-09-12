Презентація iPhone 15: коли вийде, основні зміни в дизайні та характеристиках

Уже 12 вересня 2023 року о 20:00 відбудеться презентація лінійки iPhone 15. Та цього разу на майбутніх власників чекає чимало змін як у характеристиках, так і дизайні загалом.

Тож який вигляд матиме нова лінійка 15 iPhone, які нові функції з’являться та скільки коштуватиме нова модель цього року, ми розповіли у матеріалі.

Основні зміни iPhone 15

Технічні оновлення та функції

Основною зміною стане новий порт зарядного Type-С. Починаючи з цієї моделі, Apple випускатиме свої пристрої саме з цим типом зарядного, щоб відповідати вимогам закону Євросоюзу.

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У найближчі роки компанія також поступово переведе на єдиний роз’єм навушники AirPods і аксесуари для Mac. Однак від унікальності бренд не відмовляється, тож зробить свій зарядний порт Type-С унікальним.

Від таких змін компанія не в захваті. Тож, імовірно, це тимчасовий варіант і в майбутньому вона переведе айфони на індукційну зарядку.

Якщо вірити чуткам, то в 15 iPhone можна очікувати 8 ГБ оперативної пам’яті з новим чіпсетом Qualcomm.

Щодо нових функцій, то, ймовірно, в iPhone 15 з’явиться багато новинок. Зокрема, Zero Bezel, Dynamic Island, в якому з’являються різні повідомлення, і вдосконалена камера.

Дизайнерські рішення

Стандартний iPhone15 практично не отримає нововведень у дизайні.

Зокрема, такими ж залишаться блок камер із двох діагональних модулів, задня глянцева панель та матова рамка. Розмір дисплея залишиться без змін — 60 Гц.

Основні зміни торкнуться титанового iPhone 15 Ultra. Ця версія отримає титанову задню панель із загнутими гранями, як в Apple Watch Ultra.

Також у моделі буде подвійна селфі-камера, а на задній панелі з’явиться перископний телеоб’єктив, який забезпечить десятикратний оптичний зум.

Ціна на 15 айфон

Усі ці зміни однозначно позначаться на ціні. Нова лінійка iPhone 15 коштуватиме від $1000 до $1799. Ціна варіюватиметься залежно від моделі та обсягу пам’яті смартфона.

Презентація Apple iPhone 15 – ОНЛАЙН

Дивись презентацію нової продукції Apple 12 вересня 2023 року о 20:00 за Києвом.

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