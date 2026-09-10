Apple підвищила ціни на iPhone після презентації новинок: у чому причина

Компанія Apple підвищила ціни на свої актуальні смартфони після презентації нової моделі iPhone 18 Pro та першого складного iPhone Duo, яка відбулася вчора, 9 вересня.

Про це повідомляє ресурс MacRumors.

Apple підвищила ціни на iPhone після презентації

Apple підвищила стартові ціни на актуальні моделі iPhone після презентації своїх новинок. В інтернет-магазині компанії моделі iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17 та iPhone Air тепер коштують на $100 дорожче:

iPhone 16 — $799

iPhone 17e — $699

iPhone 17 — $899

iPhone Air — $1099

З дебютом iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, компанія припинила виробництво попередніх моделей iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max.

Напередодні з’явилася інформація про те, що Apple може підвищити ціни на лінійку iPhone 17, коли будуть представлені моделі iPhone 18 Pro. Також щодо “неминучого” підвищення вартості айфонів раніше висловлювався генеральний директор корпорації Тім Кук, який у вересні залишив посаду.

Так, у червні Кук розповів виданню The Wall Street Journal, що Apple планує підвищити ціни на свою продукцію, щоб компенсувати зростання вартості пам’яті та мікросхем зберігання даних, які зараз мають великий попит у компаній, що займаються розробкою штучного інтелекту.

СЕО Apple тоді порівняв ситуацію із “повінню століття”, зазначивши, що за понад 40 років роботи не стикався з настільки масштабними перебоями постачання.

Раніше ми розповідали, що відомо про нову модель iPhone 18.

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