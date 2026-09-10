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Apple підвищила ціни на iPhone після презентації новинок: у чому причина

Марина Слизовська, редакторка сайту 10 Вересня 2026, 11:07 2 хв.
apple підвищила ціни на айфони
Фото Unsplash

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