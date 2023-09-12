Презентация iPhone 15: когда выйдет, основные изменения в дизайне и характеристиках

Уже 12 сентября 2023 года в 20:00 состоится презентация линейки iPhone 15. На этот раз будущих владельцев ждет немало изменений как в характеристиках, так и в дизайне в целом.

Как будет выглядеть новая линейка iPhone 15, что нового появится в функциях и сколько новая модель будет стоить в этом году, мы рассказали в материале.

Основные изменения iPhone 15

Технические обновления и функции

Основным изменением станет новый порт зарядного Type-С. Начиная с этой модели, Apple будет выпускать свои устройства именно с этим типом зарядного, чтобы соответствовать требованиям закона Евросоюза.

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В ближайшие годы компания также постепенно переведет на единый разъем наушники AirPods и аксессуары для Mac. Однако от уникальности бренд не отказывается, поэтому сделает свой зарядный порт Type-С уникальным.

От таких изменений компания не в восторге. Поэтому, вероятно, это временный вариант и в будущем компания переведет свои устройства на индукционную зарядку.

Если верить слухам, то в iPhone 15 можно ожидать 8 ГБ оперативной памяти с новым чипсетом Qualcomm.

Относительно новых функций, то, предположительно, в iPhone 15 появится много новинок. В частности Zero Bezel, Dynamic Island, в котором появляются различные сообщения, и усовершенствованная камера.

Дизайнерские решения

Стандартный iPhone15 практически не получит нововведений в дизайне.

В частности, такими же останутся блок камер из двух диагональных модулей, задняя глянцевая панель и матовая рамка. Размер дисплея останется без изменений — 60 Гц.

Основные изменения коснутся титанового iPhone 15 Ultra. Эта версия получит титановую заднюю панель с загнутыми гранями, как в Apple Watch Ultra.

Также у модели будет двойная селфи-камера, а на задней панели появится перископный телеобъектив, который обеспечит десятикратный оптический зум.

Цена на iPhone 15

Все эти изменения однозначно скажутся на цене. Новая линейка iPhone 15 будет стоить от $1000 до $1799. Цена будет варьироваться от модели и объема памяти смартфона.

Презентация Apple iPhone 15 — ОНЛАЙН

Смотри презентацию новой продукции Apple 12 сентября 2023 в 20:00 по Киеву.

А какие айфоны поддерживают iOS 16, мы рассказали ранее.

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