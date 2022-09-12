Крутые особенности камеры и живые субтитры: что нового в iOS 16

Анна Голишевская, редактор сайта 12 сентября 2022, 12:45
Что нового в iOS 16
Фото: Unsplash

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