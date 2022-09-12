Крутые особенности камеры и живые субтитры: что нового в iOS 16

Недавно Apple презентовала новые iPhone. Также компания представила интересные обновления: это iOS 16 и iOS 15.7 beta 1.

Какие айфоны поддерживают 16-ю версию обновления? Читай о том, что нового в iOS 16, и о дате ее выхода в нашем материале.

Когда выйдет iOS 16?

Предфинальная версия обновления почти ничем не отличается от предыдущих. Возможно, iOS 16 останется в таком же варианте, в каком вчера представила компания. Известно, что iOS 16 выйдет уже совсем скоро, 12 сентября.

Что нового в iOS 16

Во-первых, само обновление будет весить достаточно много — больше 5 Гб.



Тебя удивит блокировка экрана, которая будет по-другому настроена.

Ты можешь с легкостью отменить отправленное сообщение в iMessage и почте.

В разделе фотографий удалится фон.

Разработчики хорошо поработали с диктовкой.

Теперь телефон будет поддерживать цифровые ID в Wallet.

Разработчики также добавили сервис покупок в рассрочку.

Обновленный формат отображения карт в Apple Maps.

Новый CarPlay.

Обмен фотографиями в iCloud Family Sharing.

Собственная учетная запись для ребенка на одном телефоне.

Можно будет горизонтально сканировать Face ID на на iPhone 12 та 13.

Оповещение о приеме лекарственных препаратов.

Разработчики добавили живые субтитры.

Интересные фишки камеры.

Расширенные параметры безопасности.

Список обновлений, если учесть прошлые обновления iOS, не очень обширный.

Однако есть вероятность того, что на телефоне будет больше разнообразных возможностей, и расширенный список новинок нам покажут уже в этот понедельник.

На какие айфоны можно установить iOS 16

Обновления iOS 16 могут себе позволить обладатели айфонов, начиная с восьмой версии. А это:

iPhone 14

14 Plus

14 Pro

14 Pro Max

iPhone 13

13 mini

13 Pro

13 Pro Max

iPhone 12

12 mini

12 Pro

12 Pro Max

iPhone 11

11 Pro

11 Pro Max

iPhone X, Xr, Xs, Xs Max

iPhone 8, 8 Plus

iPhone SE 2020, SE 2022.

Что нового в iOS 16

Если подвести итоги, iOS 16 будет удобнее старой версии. Несмотря на то, что функций компания добавила не так много, они кардинально облегчают жизнь.

Например, улучшенный экран блокировки, удобные карты, виджеты и почтовый клиент. Теперь без проблем можно будет удалить сообщение после того, как оно будет отправлено.

Нужно понимать, что компания Apple показала нам только релизную сборку обновления iOS 16, поэтому для того, чтобы делать выводы по iOS 16, нужно дождаться понедельника.

Напомним, что iOS 16 выйдет 12 сентября после 19:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о ближайших технологических целях Украины и международном Diia Summit с иностранными партнерами.

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