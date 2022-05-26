Все государственные услуги в телефоне и 5G интернет повсюду — Федоров о ближайших цифровых целях Украины

В Давосе состоялся первый международный Diia Summit, в нем приняли участие 12 министров цифровой трансформации стран Евросоюза. Организацией мероприятия занималось Минцифры Украины.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о ближайших целях Украины и международном Diia Summit с иностранными партнерами.
Это был первый такой международный саммит, и он очень важен. Весь мир очень удивлен, что во время войны Украина продолжает работать, а работа экономики не останавливается.
Украинские представители рассказывали о тех сервисах, которые удалось сделать до войны, которые удалось запустить в работу прямо сейчас. Также речь шла о планах и идеях новых сервисов.
Нам нужно интегрироваться в Европейский Союз и сделать все возможное, чтобы присоединиться к единому цифровому рынку.
В эту процедуру будут входить процессы принятия новых законов и упрощения определенных государственных сервисов.
В эту процедуру будут входить процессы принятия новых законов и упрощения определенных государственных сервисов.
Ранее было определено четыре цели на цифровое будущее Украины, которых Минцифры стремилось достичь уже к 2024 году. Среди них был перевод всех государственных услуг в онлайн, обеспечение 95% населения доступом к качественному интернету.
Также целью было научить шесть миллионов украинцев базовым цифровым навыкам и увеличить ВВП в сфере ИТ до 10%.
Однако впоследствии цели по цифровому восстановлению Украины будут обновляться и станут еще более амбициозными. Эти пункты будут представлены в Украине украинцам, чтобы согласовать их с нашими гражданами и двигаться дальше.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил на украинском завтраке в Давосе.