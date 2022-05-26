Все государственные услуги в телефоне и 5G интернет повсюду — Федоров о ближайших цифровых целях Украины

В Давосе состоялся первый международный Diia Summit, в нем приняли участие 12 министров цифровой трансформации стран Евросоюза. Организацией мероприятия занималось Минцифры Украины.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о ближайших целях Украины и международном Diia Summit с иностранными партнерами.

Это был первый такой международный саммит, и он очень важен. Весь мир очень удивлен, что во время войны Украина продолжает работать, а работа экономики не останавливается.

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Украинские представители рассказывали о тех сервисах, которые удалось сделать до войны, которые удалось запустить в работу прямо сейчас. Также речь шла о планах и идеях новых сервисов.

О планах Минцифры

Нам нужно интегрироваться в Европейский Союз и сделать все возможное, чтобы присоединиться к единому цифровому рынку.

В эту процедуру будут входить процессы принятия новых законов и упрощения определенных государственных сервисов.

Ранее было определено четыре цели на цифровое будущее Украины, которых Минцифры стремилось достичь уже к 2024 году. Среди них был перевод всех государственных услуг в онлайн, обеспечение 95% населения доступом к качественному интернету.

Также целью было научить шесть миллионов украинцев базовым цифровым навыкам и увеличить ВВП в сфере ИТ до 10%.

Однако впоследствии цели по цифровому восстановлению Украины будут обновляться и станут еще более амбициозными. Эти пункты будут представлены в Украине украинцам, чтобы согласовать их с нашими гражданами и двигаться дальше.

Цели по цифровому обновлению Украины после войны

перевод 100% государственных услуг в онлайн

упрощение пользования этими услугами

построение мощной сети 5G, чтобы качественный интернет был в каждом маленьком городке и селе

увеличение доли цифровой составляющей в экономике Украины с 5% до 20-30%

развивать направления кибербезопасности и военных технологий

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил на украинском завтраке в Давосе.