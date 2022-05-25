С каким президентом России мы будем договариваться о мире? Полное выступление Зеленского в Давосе

Президент Владимир Зеленский утром 25 мая выступил на украинском завтраке в Давосе.

Во время своего выступления он заявил, что есть только один человек, с которым можно вести переговоры касательно завершения войны – это президент Российской Федерации. Впрочем, для начала переговоров он должен “выйти в реальность”.

— Эта война в любом случае закончится, и мы понимаем, что военная часть — происходит сейчас. Это наиболее напряженный момент, много крови невинных людей, гражданских, много потерь и среди военных, – отметил Зеленский.

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Он выразил уверенность в том, что после военной части в любом случае Украину ждет мирный процесс и стол переговоров.

И будет точно мир. Вопрос — с кем Украина будет договариваться; вопрос – с каким президентом России будет договариваться Украина?

Ответ на эти вопросы во многом зависит от желания действующего президента России Владимира Путина, уверен Зеленский.

Он убежден: сейчас Путин в полной мере не осознает, что происходит.

— Мне кажется, что он живет в своем информационном мире, не понимая, что Украина никуда не собирается, не пойдет на уступки, мы боремся на своей земле. Эта война Украины не против кого-то, а война Украины “за” — за себя, за свою землю и за свою свободу. И точно за свое будущее.

Нам некуда уходить из этой земли. Мы не собираемся этого делать!

На вопрос, когда закончится война, президент ответил, что это зависит не только от российской стороны, но и от Запада.

— Это зависит от желания разных сторон, желания, прежде всего, Запада относительно твердости и вооружения, финансовой силы Украины.

Желание объединенного Запада не бояться воевать с РФ. Воевать в этой гибридной войне по-разному, не своими людьми.

Полное выступление Зеленского в Давосе смотри в видео: