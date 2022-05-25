З яким президентом Росії ми домовлятимемося про мир? Повний виступ Зеленського в Давосі

Президент Володимир Зеленський ранком 25 травня виступив на українському сніданку в Давосі.

Під час заходу він заявив, що є лише одна людина, з якою можна вести переговори щодо завершення війни — це президент Російської Федерації. Втім, для початку перемовин він має “вийти в реальність”.

— Ця війна у будь-якому випадку закінчиться, і ми розуміємо, що є військова частина війни — вона зараз. Напруженіший момент, багато крові невинних людей, цивільних, багато втрат і військових, — зазначив Зеленський.

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Він висловив упевненість, що після військової частини в будь-якому разі на Україну чекає мирний процес та стіл перемовин.

І буде точно мир. Питання — з ким Україна буде домовлятися; питання — з яким президентом Росії буде домовлятися Україна?

Відповідь на ці питання багато в чому залежать від бажання чинного президента Росії Володимира Путіна, переконаний Зеленський.

На його думку, наразі Путін не усвідомлює до кінця, що відбувається.

— Мені здається, він живе у своєму інформаційному світі, не розуміючи, що Україна нікуди не збирається, не піде на поступки, ми боремося на своїй землі. Ця війна України не проти когось, а війна України “за” — за себе, за свою землю і за свою свободу. І точно за своє майбутнє.

Нам нема куди йти з цієї землі. Ми не збираємося це робити!

На запитання, коли ж закінчиться війна, президент відповів, що це залежить не тільки від російської сторони, але й від Заходу.

— Це залежить від бажання різних сторін, бажання насамперед Заходу щодо твердості та озброєння, фінансової сили України.

Бажання об’єднаного Заходу не боятися воювати з РФ. Воювати у цій гібридній війні по-різному, не своїми людьми.

Повний виступ Зеленського у Давосі дивись у відео: