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Жінки змінюють ринок праці: у Києві відбувся адвокаційний захід НЕжіноча справа

Юлія Хоменко, редакторка сайту 21 Жовтня 2026, 15:00 4 хв.
Жінки в чоловічих професіях: у Києві напрацювали рішення

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