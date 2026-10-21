Жінки змінюють ринок праці: у Києві відбувся адвокаційний захід НЕжіноча справа

15–16 жовтня у Києві відбувся захід НЕжіноча справа. Жінки змінюють ринок праці: від професійних стереотипів до системних рішень. Учасники обговорили, як розширити можливості працевлаштування жінок у традиційно чоловічих професіях, і підготували пропозиції для подолання бар’єрів на ринку праці.

Захід відбувся в межах програми Вона демінерка, яку реалізує ООН Жінки в Україні у партнерстві з Асоціацією саперів України, ГО Дівчата та BBC Media Action. Ведучою заходу стала Юлія Зорій, телеведуча Ранку у великому місті на ICTV2.

Від професійних стереотипів до рівних можливостей

У заході взяли участь представники державних органів, бізнесу, освітніх закладів, міжнародних організацій, громадського сектору та медіа, а також жінки, які працюють у традиційно чоловічих сферах.

Під час дискусій ішлося про вплив суспільних стереотипів на вибір професії, доступ до навчання та кар’єрне зростання. За даними Міжнародної організації праці, для відновлення та економічного зростання Україні знадобляться додаткові 8,6 млн працівників і працівниць. Залучення жінок до різних професій може допомогти подолати кадровий дефіцит.

— Для ГО Дівчата ця програма є частиною ширшої місії — допомагати дівчатам і жінкам бути економічно незалежними, мати власну професію та будувати своє життя самостійно. Для нас особливо цінно, що цей захід об’єднав громадський сектор, державу, бізнес і представників сектору безпеки та оборони. Кожен із цих секторів уже має власний досвід і напрацювання, але саме міжсекторального діалогу часто бракує. Наше завдання — об’єднати ці зусилля, щоб напрацювання одних допомагали іншим досягати спільної мети, —зазначила засновниця та директорка ГО Дівчата Юлія Спориш.

Як бізнес і медіа можуть змінювати ринок праці

Представники HR-команд і компаній, зокрема Епіцентр К, Kernel, ДТЕК, МХП, Affemity (Quarks) та Fillin, обговорили залучення жінок до професій, у яких традиційно переважають чоловіки. Серед ключових питань — адаптація робочих місць, безпека праці та можливості професійного розвитку.

Також учасники розглянули, як медіа впливають на уявлення про професії та кар’єрний вибір.

— Медіа впливають на те, як суспільство сприймає професійні ролі жінок. Тому в серіалах ICTV2 ми показуємо їх у різних професіях і на різних рівнях відповідальності: в АТП Перевізниках героїня керує фурою, у Швидкарях одна з персонажок працює водійкою екстреної допомоги, а інша очолює медичне відділення. У всесвіті серіалу Служба 112 жінки працюють медикинями, поліцейськими та рятувальницями. Для нас важливо, щоб такі образи сприймалися не як виняток, а як природна частина сучасного життя, де професійний шлях визначають компетентність, амбіції та особистий вибір, а не гендерні стереотипи, — зазначив генеральний продюсер серіального виробництва ICTV2 Дмитро Хрипун.

Представниця ООН Жінки в Україні Сабін Фрейзер Гюнеш наголосила, що для залучення жінок до традиційно чоловічих професій потрібні не лише навчання та вакансії, а й зміни в робочому середовищі.

— Наш досвід реалізації програм Вона демінерка (She Demines) та She Drives показав, що залучення більшої кількості жінок до традиційно “чоловічих” професій потребує значно більшого, ніж навчання та можливості працевлаштування. Жінки й досі стикаються зі стереотипами та тягарем обов’язків із догляду, тоді як роботодавцям потрібно інвестувати у створення робочого середовища, готового приймати й підтримувати жінок. Справжні зміни потребують спільних зусиль усього суспільства — від подолання стереотипів до створення умов праці, які враховують потреби жінок. Ми прагнемо, щоб жінки могли не лише долучатися до цих професій, а й будувати довгострокову кар’єру та обіймати керівні посади, — зазначила вона.

Які зміни пропонують

Другий день заходу присвятили підготовці Пакета пропозицій щодо розширення участі жінок у професіях, де традиційно переважають чоловіки.

Учасники працювали в трьох групах і розглядали рівний доступ до працевлаштування, безпечні умови праці, професійний розвиток, а також необхідні зміни в державній політиці. Вони проаналізували наявні бар’єри та доповнили попередні пропозиції новими рішеннями.

Напрацьований документ охоплює різні етапи професійного шляху жінок — від вибору спеціальності й навчання до працевлаштування та кар’єрного зростання. Його пропозиції планують представити зацікавленим сторонам для подальшого впровадження.

Рівний доступ до професій важливий не лише для захисту прав жінок, а й для подолання кадрового дефіциту та зміцнення економіки України.

Програму Вона демінерка реалізує ООН Жінки в Україні у партнерстві з Асоціацією саперів України, ГО Дівчата та BBC Media Action у співпраці з Міністерством економіки та довкілля України за фінансової підтримки Канади та Міністерства закордонних та європейських справ Хорватії.

Фото в матеріалі: ГО Дівчата.

У нашому спецпроекті Невидимі жінки ми ділилися, як жінки стали рятувальницями замість чоловіків.

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