Теперь зарядное для IРhone будет у всех. Apple переводит свои устройства на Type-C

Вероника Кононенко, редактор сайта 27 октября 2022, 19:30
Apple
Фото: Unsplash

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