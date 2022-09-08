Быстрее, шире, мощнее — Apple представил линейку обновленных продуктов. Радует не только iPhone 14

Вчера, 7 сентября, технологический гигант Apple провел свое главное событие года — презентацию обновленных продуктов.
Помимо очередной линейки iPhone разработчики также представили новые модели AirPods Pro и Apple Watch. Читай, какие новации ждут пользователей уже этой осенью.
Впервые с 2017 года компания кардинально обновила дизайн своих смартфонов.
Производители порадовали покупателей следующими параметрами:
И это еще далеко не полный список преимуществ новых iPhone. Модели 14 и 14 Pro можно будет купить с 16 сентября и 7 октября соответственно. Цена новинок — $799 и $899.
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Наушники AirPods Pro также были существенно модернизированы для более насыщенного звука.
Речь идет про:
Приобрести новое поколение AirPods Pro можно с 23 сентября.
Также изменения почувствовала на себе линейка смарт-часов. Так Apple Watch Ultra получил прочный титановый корпус, точный двухчастотный GPS и три специальных браслета.
Теперь водонепроницаемый и устойчивый к попаданию пыли гаджет может работать до 36 часов в автономном режиме и до 60 часов в режиме энергосбережения.
Apple Watch Series 8 порадовал поклонников:
Apple Watch SE обновил свои функции, в частности улучшил датчики для получения информации о здоровье, а также заработал на более быстром двухъядерном процессоре.
Все новинки можно приобрести уже этой осенью со стартовой ценой в $249.
Во время войны функционал гаджетов украинцев приобрел новый смысл — именно благодаря им мы узнаем актуальную информацию о ситуации в стране, а также воздушных тревогах.
Поэтому нужно, чтобы они бесперебойно работали. Читай, как быстро зарядить телефон.
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