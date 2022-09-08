Быстрее, шире, мощнее — Apple представил линейку обновленных продуктов. Радует не только iPhone 14

Вчера, 7 сентября, технологический гигант Apple провел свое главное событие года — презентацию обновленных продуктов.

Помимо очередной линейки iPhone разработчики также представили новые модели AirPods Pro и Apple Watch. Читай, какие новации ждут пользователей уже этой осенью.

iPhone 14 и iPhone 14 Pro

Впервые с 2017 года компания кардинально обновила дизайн своих смартфонов.

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Производители порадовали покупателей следующими параметрами:

керамический щит экрана — прочнее любого другого стекла для смартфона;

водонепроницаемость корпуса;

подача сигнала SOS экстренным службам через спутник;

использование операционной системы нового поколения iOS 16;

более мощная батарея — автономная работа смартфона до 20-26 часов;

больший дисплей Super Retina XDR — диагональ 6,1-6,7 дюймов;

усовершенствованная камера для качественных снимков при слабом освещении;

новый процессор — A16 Bionic;

функция Always On Display — когда выключенный экран демонстрирует пользователю время, сообщение и т.д., при этом используя минимум энергии;

отсутствие физической SIM-карты — вместо этого используется eSIM, то есть цифровая сим-карта.

И это еще далеко не полный список преимуществ новых iPhone. Модели 14 и 14 Pro можно будет купить с 16 сентября и 7 октября соответственно. Цена новинок — $799 и $899.

AirPods Pro (второе поколение)

Наушники AirPods Pro также были существенно модернизированы для более насыщенного звука.

Речь идет про:

в два раза активнее шумоподавление по сравнению с предыдущей версией; сенсорное управление для регулировки громкости с помощью пальца; шесть часов автономной работы, а с кейсом — до 30 часов; новый чип H2, разработанный Apple, для чистых высоких нот и глубоких басов; четыре пары силиконовых наконечников для комфорта всех типов ушей; поддержка Bluetooth 5.2, благодаря чему звук лучше, а качество соединения — более стабильное.

Приобрести новое поколение AirPods Pro можно с 23 сентября.

Apple Watch Ultra, Series 8, SE

Также изменения почувствовала на себе линейка смарт-часов. Так Apple Watch Ultra получил прочный титановый корпус, точный двухчастотный GPS и три специальных браслета.

Теперь водонепроницаемый и устойчивый к попаданию пыли гаджет может работать до 36 часов в автономном режиме и до 60 часов в режиме энергосбережения.

Apple Watch Series 8 порадовал поклонников:

новым датчиком температуры тела для более глубокого понимания женского здоровья и прогнозирования овуляции;

возможностью выявления аварии для получения помощи в чрезвычайных ситуациях;

фиксацией этапов сна;

новыми способами тренировки с помощью расширенного приложения Workout.

Apple Watch SE обновил свои функции, в частности улучшил датчики для получения информации о здоровье, а также заработал на более быстром двухъядерном процессоре.

Все новинки можно приобрести уже этой осенью со стартовой ценой в $249.

Во время войны функционал гаджетов украинцев приобрел новый смысл — именно благодаря им мы узнаем актуальную информацию о ситуации в стране, а также воздушных тревогах.

Поэтому нужно, чтобы они бесперебойно работали. Читай, как быстро зарядить телефон.

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