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Как выбрать качественный телефон — на какие параметры нужно обращать внимание и что скрывают производители

Елена Яковлева, редактор сайта 08 сентября 2022, 14:30
Як вибрати телефон: поради щодо вибору мобільного телефону
Фото: Pexels

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