Как выбрать качественный телефон — на какие параметры нужно обращать внимание и что скрывают производители

7 сентября компания Apple провела презентацию своих продуктов, включая новую линейку iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Впервые с 2017 года чуть ли не самые популярные в мире смартфоны кардинально обновили свой дизайн.

Можно себе представить длинные очереди в фирменные магазины из желающих сменить предыдущую версию гаджета на новенькую. Да и неудивительно. Ведь телефон уже давно вышел за рамки устройства для передачи информации.

Это вещь, которую большинство людей не выпускают из рук в течение дня и без которой не могут представить свою жизнь. Это также способ самовыражения, который может многое рассказать о владельце — это человек творческий, прагматичный, экономный, требовательный и т.д.

Но действительно ли стоит без колебаний покупать то, что в моде? Читай, на что следует обратить внимание при выборе смартфона.

Размер экрана

Конечно, чем больше размер дисплея, тем удобнее просматривать видео, фото, фильмы и т.д. Впрочем, стоит сразу подумать, для каких целей ты покупаешь телефон.

Если ты часто носишь гаджет в кармане и набираешь сообщения одной рукой, то слишком большие смартфоны с диагональю 6,5-6,8 дюйма принесут много неудобств. Не считая того, что такие модели к тому же массивные.

Поэтому лучшее, что можно посоветовать — перед покупкой телефона пойти в магазин электроники и попытаться подержать в руках разные варианты, чтобы выбрать самый комфортный для себя.

Разрешение экрана

Это очень важный параметр телефона, о котором некоторые забывают. Но зря! Ведь если размер экрана большой, но разрешение невысокое, то изображение будет с большими пикселями.

В настоящее время большинство смартфонов имеют три вида экранов:

HD (1280 x 720, 720 p);

Full HD (1920 x 1080, 1080 р);

Quad HD (2560 x 1440, 1440 р).

Золотой серединой являются модели с экраном Full HD: они бюджетные, но изображение качественное и четкое.

Что касается новейшей технологии Quad HD, то можно сказать, что такой тип необходим для дополненной и виртуальной реальности. Впрочем, человеческий глаз не способен заметить существенную разницу между таким экраном и Full HD.

Камера телефона

Зачастую хорошая камера телефона становится решающим аргументом в пользу приобретения гаджета. Многие ошибочно обращают внимание именно на количество мегапикселей и камер.

Наличие дополнительных модулей камеры и большего количества пикселей обосновано только в том случае, если производитель не устанавливает их в ущерб качеству.

Но, к сожалению, многие бренды хитрят, сохраняя среднюю цену телефона и монтируя камеры просто для количества. Отсюда и увеличение шумов на изображении и плохое качество фотографий при слабом освещении.

Важное значение имеет размер матрицы и диафрагма объектива. Это объясняется тем, что чем больше площадь светочувствительного сенсора, тем качественнее будут фотографии.

Диафрагма камеры обозначается следующим образом: f/1.6. Матрица пишется так: 1/1.8”. К тому же чем меньше цифры после косой линии, тем выше качество камеры.

Батарея телефона

Люди часто сидят в социальных сетях, просматривают видео и фильмы, фотографируют, играют, читают, слушают музыку, звонят по телефону, пользуются навигатором и картами и т. п. Все это беспощадно разряжает батарею телефона.

Поэтому владельцы смартфонов сходятся во мнении, что гаджеты должны держать заряд по крайней мере целый день. С этим связана потребность в большой емкости батареи.

Если речь идет об Android, то следует выбирать модель с аккумулятором минимум 4000 мАч. Однако обрати внимание, что в этом случае процесс полной зарядки телефона может занимать до четырех часов!

Во многих ситуациях это неудобно. Поэтому есть несколько вариантов решения этой проблемы:

отдать предпочтение емкости батареи 3000-3500 мАч — аккумулятор может полностью зарядиться всего за полчаса;

выбрать мощное зарядное устройство — подходит не для всех телефонов;

пользоваться функцией quick charge (быстрая зарядка).

Также отметим, что чем больше дисплей телефона, тем больше будет его батарея. Но это не дает существенного преимущества, ведь большой экран потребляет больше электроэнергии.

Обновление программного обеспечения

Все хотят пользоваться новыми и лучшими функциями, которые предлагает Android. Одна из наиболее популярных операционных систем развивается быстро и постоянно совершенствует свои продукты.

Предположим, что ты купил(-а) новый телефон, но уже через год он не будет поддерживать обновление программного обеспечения.

Это означает, что система смартфона будет оставаться всегда почти на том начальном уровне, на котором выпускалась модель. Соответственно, такие неудобства будут подталкивать тебя покупать новые гаджеты почти каждый год.

Не нужно так! Требуй от производителя поддержки обновления ПО, по крайней мере, в течение трех – четырех лет с момента выпуска. Некоторые компании радуют своих клиентов и гарантируют целых шесть лет.

По большому счету, сейчас купить качественный телефон по умеренной цене, который прослужит несколько лет, вполне возможно. Однако в разнообразии предложений на рынке следует тщательно проанализировать и сравнить характеристики тех или иных моделей, а не слепо доверять трендам.