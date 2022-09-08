Як вибрати якісний телефон — на які параметри потрібно звертати увагу та що приховують виробники

7 вересня компанія Apple провела презентацію своїх продуктів, зокрема й нової лінійки iPhone 14 Pro та 14 Pro Max. Уперше з 2017 року чи не найпопулярніші у світі смартфони кардинально оновили свій дизайн.

Можна собі уявити довжелезні черги до фірмових магазинів з охочих змінити попередню версію гаджета на новеньку. Та й не дивно, адже телефон уже давно вийшов за рамки пристрою для передання інформації.

Це річ, яку більшість людей не випускають з рук протягом дня та без якої не можуть уявити свого життя. Це також спосіб самовираження, який може багато чого розповісти про власника — чи це людина творча, прагматична, заощадлива, вибаглива тощо.

Та чи справді варто без вагань купувати те, що в моді? Читай, на що варто звернути увагу, обираючи смартфон.

Розмір екрана

Звісно, чим більший розмір дисплея, тим зручніше переглядати відео, фото, фільми тощо. Утім, варто одразу подумати, для яких цілей купуєш телефон.

Якщо ти часто носиш гаджет у кишені та набираєш повідомлення однією рукою, то завеликі смартфони з діагоналлю 6,5-6,8 дюйма завдадуть багато незручностей. Крім того, такі моделі ще й масивні.

Тому найкраще, що можна порадити — перед покупкою телефона піти в магазин електроніки та спробувати потримати в руках різні варіанти, щоб обрати найкомфортніший для себе.

Роздільна здатність екрана

Це дуже важливий параметр телефона, про який дехто забуває. Та дарма! Якщо розмір екрана великий, але роздільна здатність невисока, то зображення буде з великими пікселями.

Наразі більшість смартфонів мають три види екранів:

HD (1280 x 720, 720 p);

Full HD (1920 x 1080, 1080 р);

Quad HD (2560 x 1440, 1440 р).

Золотою серединою є моделі з екраном Full HD: вони бюджетні, але зображення якісне та чітке.

Щодо новітньої технології Quad HD, можна сказати, що такий тип необхідний для доповненої та віртуальної реальності. Утім, людське око не здатне помітити суттєвої різниці між таким екраном та Full HD.

Камера телефона

Часто гарна камера телефона стає вирішальним аргументом на користь придбання гаджета. Багато людей помилково звертають увагу саме на кількість мегапікселів та камер.

Наявність додаткових модулів камери та більшої кількості пікселів обґрунтовано лише в тому разі, якщо виробник не встановлює їх у збиток якості.

Але, на жаль, багато брендів хитрують, зберігаючи середню ціну телефона та монтуючи камери просто для кількості. Звідси й збільшення шумів на зображенні та погана якість фотографій за слабкого освітлення.

Натомість важливе значення має розмір матриці та діафрагма об’єктива. Це пояснюється тим, що чим більша площа світлочутливого сенсора, тим якіснішими будуть фотографії.

Діафрагма камери позначається ось так: f/1.6. Матриця пишеться так: 1/1.8″. До того ж чим менші цифри після косої лінії, тим вища якість камери.

Батарея телефона

Люди часто сидять у соціальних мережах, переглядають відео та фільми, фотографують, грають, читають, слухають музику, телефонують, користуються навігатором та картами тощо. Усе це нещадно розряджає батарею телефона.

Тому власники смартфонів сходяться на думці, що гаджети мають тримати заряд принаймні цілий день. З цим пов’язана потреба у великій місткості батареї.

Якщо йдеться про Android, то варто обирати модель з акумулятором мінімум 4000 мАч. Проте зверни увагу, що в цьому разі процес повного заряджання телефона може займати аж до чотирьох годин!

У багатьох життєвих ситуаціях це незручно. Тому є кілька варіантів розв’язання цієї проблеми:

віддати перевагу місткості батареї 3000–3500 мАч — акумулятор може повністю зарядитися усього за півгодини;

обрати потужний зарядний пристрій — підходить не для всіх телефонів;

користуватись функцією quick charge (швидке заряджання).

Також зауваж, що чим більший дисплей телефона, тим більшою буде його батарея. Це не дає суттєвої переваги, адже великий екран споживає більше електроенергії.

Оновлення програмного забезпечення

Усі хочуть користуватись новими та кращими функціями, які пропонує Android. Одна з найбільш популярних операційних систем розвивається дуже швидко та постійно вдосконалює свої продукти.

Уявімо, що ти купив(-ла) новий телефон, але вже за рік він не підтримуватиме оновлення програмного забезпечення.

Це означатиме, що система смартфона залишатиметься завжди майже на тому початковому рівні, на якому випускалась модель. Відповідно, такі незручності підштовхуватимуть тебе купувати нові гаджети мало не щороку.

Не треба так! Вимагай від виробника підтримки оновлення ПЗ принаймні протягом трьох – чотирьох років з часу випуску. Деякі компанії тішать своїх клієнтів та гарантують аж шість років.

Загалом наразі купити якісний телефон за помірною ціною, який прослужить кілька років, цілком можливо. Проте в різноманітті пропозицій на ринку варто ретельно проаналізувати та порівняти характеристики тих чи інших моделей, а не сліпо довіряти трендам.