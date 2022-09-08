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Як вибрати якісний телефон — на які параметри потрібно звертати увагу та що приховують виробники

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Вересня 2022, 14:30
Як вибрати телефон: поради щодо вибору мобільного телефону
Фото: Pexels

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