Швидше, ширше, потужніше — Apple представив лінійку оновлених продуктів. Тішить не тільки iPhone 14 

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Вересня 2022, 19:20
Презентація Apple 07.09.2022 - iPhone 14, AirPods Pro та Apple Watch
Фото: Pexels

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