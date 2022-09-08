Швидше, ширше, потужніше — Apple представив лінійку оновлених продуктів. Тішить не тільки iPhone 14 

Учора, 7 вересня, технологічний гігант Apple провів свою найголовнішу подію року — презентацію оновлених продуктів.
Окрім чергової лінійки iPhone, розробники також представили нові моделі AirPods Pro та Apple Watch. Читай, які новації чекають на користувачів уже цієї осені.
Уперше з 2017 року компанія кардинально оновила дизайн своїх смартфонів.
Виробники потішили покупців такими параметрами:
І це ще далеко не повний перелік переваг нових iPhone. Моделі 14 та 14 Pro можна буде придбати з 16 вересня та 7 жовтня відповідно. Ціна новинок — $799 та $899.
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Навушники AirPods Pro також були суттєво модернізовані для ще більш насиченого звуку.
Йдеться про:
Придбати нове покоління AirPods Pro можна з 23 вересня.
Також змін зазнала й лінійка смартгодинників. Так Apple Watch Ultra отримав міцний титановий корпус, точний двочастотний GPS та три спеціальні браслети.
Тепер водонепроникний та стійкий до потрапляння пилу гаджет може працювати до 36 годин в автономному режимі та аж до 60 годин у режимі енергоощадження.
Apple Watch Series 8 потішив прихильників:
Apple Watch SE оновив свої функції, зокрема покращив датчики для отримання інформації про здоров’я, а також запрацював на швидшому двоядерному процесорі.
Усі новинки можна придбати вже цієї осені зі стартовою ціною $249.
Під час війни функціонал гаджетів українців набув нового сенсу — саме завдяки їм ми дізнаємося актуальну інформацію про ситуацію в країні, а також повітряні тривоги.
Тому потрібно, щоб вони безперебійно працювали. Читай, як швидко зарядити телефон.
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