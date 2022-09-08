Швидше, ширше, потужніше — Apple представив лінійку оновлених продуктів. Тішить не тільки iPhone 14 

Учора, 7 вересня, технологічний гігант Apple провів свою найголовнішу подію року — презентацію оновлених продуктів.

Окрім чергової лінійки iPhone, розробники також представили нові моделі AirPods Pro та Apple Watch. Читай, які новації чекають на користувачів уже цієї осені.

iPhone 14 та iPhone 14 Pro

Уперше з 2017 року компанія кардинально оновила дизайн своїх смартфонів.

Виробники потішили покупців такими параметрами:

керамічний щит екрана — міцніший за будь-яке інше скло для смартфона;

водонепроникність корпуса;

подання сигналу SOS екстреним службам через супутник;

використання операційної системи нового покоління iOS 16;

потужніша батарея — автономна робота смартфона до 20-26 годин;

більший дисплей Super Retina XDR — діагональ 6,1-6,7 дюймів;

вдосконалена камера для якісних знімків за слабкого освітлення;

новий процесор — A16 Bionic;

функція Always On Display — коли вимкнений екран демонструє користувачеві час, повідомлення тощо, при цьому використовуючи мінімум енергії;

відсутність фізичної SIM-карти — натомість використання eSIM, тобто цифрової сім-картки.

І це ще далеко не повний перелік переваг нових iPhone. Моделі 14 та 14 Pro можна буде придбати з 16 вересня та 7 жовтня відповідно. Ціна новинок — $799 та $899.

AirPods Pro (друге покоління)

Навушники AirPods Pro також були суттєво модернізовані для ще більш насиченого звуку.

Йдеться про:

у два рази активніше шумозаглушення порівняно з попередньою версією; сенсорне керування для регуляції гучності за допомогою пальця; шість годин автономної роботи, а з кейсом — до 30 годин; новий чіп H2, розроблений Apple, для чистих високих нот та глибоких басів; чотири пари силіконових наконечників для комфорту всіх типів вух; підтримка Bluetooth 5.2, завдяки чому звук краще, а якість з’єднання — стабільніше.

Придбати нове покоління AirPods Pro можна з 23 вересня.

Apple Watch Ultra, Series 8, SE

Також змін зазнала й лінійка смартгодинників. Так Apple Watch Ultra отримав міцний титановий корпус, точний двочастотний GPS та три спеціальні браслети.

Тепер водонепроникний та стійкий до потрапляння пилу гаджет може працювати до 36 годин в автономному режимі та аж до 60 годин у режимі енергоощадження.

Apple Watch Series 8 потішив прихильників:

новим датчиком температури тіла для глибшого розуміння жіночого здоров’я та прогнозування овуляції;

можливістю виявлення аварії для отримання допомоги в надзвичайних ситуаціях;

фіксацією етапів сну;

новими способами тренування за допомогою розширеного додатка Workout.

Apple Watch SE оновив свої функції, зокрема покращив датчики для отримання інформації про здоров’я, а також запрацював на швидшому двоядерному процесорі.

Усі новинки можна придбати вже цієї осені зі стартовою ціною $249.

Під час війни функціонал гаджетів українців набув нового сенсу — саме завдяки їм ми дізнаємося актуальну інформацію про ситуацію в країні, а також повітряні тривоги.

Тому потрібно, щоб вони безперебійно працювали. Читай, як швидко зарядити телефон.

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