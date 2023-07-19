Які моделі iPhone досі актуальні та чому смартфони Apple поза конкуренцією

Користувачі, що надають перевагу телефонам на базі операційної системи Android, скаржаться, що вже за декілька років після покупки смартфон втрачає актуальність. Це проявляється у різний спосіб.

Приміром, при спробі встановити додатки з Google Play з’являється повідомлення на кшталт “Ваш смартфон не підтримує цей застосунок”.

Трохи інша ситуація з операційною системою від Apple — iOS. Айфони, що надійшли у продаж ще у 2017 році (iPhone 8), досі є актуальними, адже на них можна завантажити iOS 16.

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Це одна з ключових причин, чому Айфон має таку шалену популярність серед покупців в Україні.

Чим iPhone приваблює покупця

Тривала програмна підтримка впродовж принаймні восьми років після офіційної презентації — лише одна з причин підвищеного попиту на Айфони. Є й інші аспекти, що варті вашої уваги, якщо замислилися про перехід на Айфон.

Характеристики поза конкуренцією

Багато покупців, вивчаючи характеристики смартфонів, дивляться на такий параметр як обсяги оперативної та внутрішньої пам’яті. За цим показником навіть бюджетні “дзвонилки” типу TECNO Mobile або Infinix виглядають неначе справжні флагмани. Наприклад, Tecno Spark 10 8/128 Gb.

Напротивагу, iPhone 11, що з’явився у продажу у 2019 році, може видаватися “динозавром”, адже має куди скромніші параметри — лише 4 Гб ОЗП та 64 Гб внутрішньої пам’яті.

Але порівняймо процесори цих двох смартфонів. Tecno Spark 10 працює під керуванням 8-ядерного чипа MediaTek Helio G37, що його було анонсовано у 2020 році:

139 позиція у загальному рейтингу процесорів до смартфонів;

загальна оцінка за показниками ефективності, продуктивності в іграх та енергоощадливості — 25 балів;

тактова частота — 2,3 ГГц;

тип та частота оперативної пам’яті — LPDDR4X та 1,6 ГГц.

iPhone 11, що наразі є найдешевшим з “нових” Айфонів, працює на базі чипа Apple A13 Bionic:

22 позиція в рейтингах;

загальна оцінка за ефективністю — 76 балів;

тактова частота — 2,650 МГц;

тип оперативної пам’яті — LPDDR4X з частотою 2133 МГц.

Що означають ці цифри? Усе дуже просто. iPhone 11, що був офіційно презентований у 2019 році, лишає позаду конкурентів на базі Андроїд. Навіть тих, що вважаються новими моделями 2022/23 років. Що ж казати про новіші покоління, наприклад, iPhone 13 чи 14 Pro Max?

Ідеальна збалансованість ОС та “заліза”

Операційна система iOS розроблялася спеціально під архітектуру Apple Bionic. Звідси отримуємо наступні переваги:

плавність;

моментальний відгук;

менше збоїв та конфліктів;

високий ступінь енергоощадності;

можливість завантаження вимогливих додатків тощо.

До того ж виробник постійно працює над усуненням дрібних помилок та оновленням ОС.

Максимальна безпека в мережі

У новинах постійно чуємо повідомлення, що “новий троян заразив мільйони смартфонів на Android”. Якщо ж ви купили iPhone, можете назавжди забути про встановлення антивірусних програм.

Серед інших важливих переваг наголосимо на наступних моментах:

підтримка екосистеми Apple — пристрої (MacBook, iPad, AirPods) миттєво синхронізуються між собою;

фірмовий сервіс Apple — покупці отримують тривалу гарантію й можливість безплатно відновити гаджет у разі падіння й пошкодження;

преміальні матеріали, високий ступінь захисту від вологи за стандартом IP67-68.

Покупку iPhone можна розглядати і як інвестицію, адже й через п’ять років цей смартфон можна буде вигідно продати чи обміняти на новіший за програмою Trade in.

Який Айфон купити у 2023 році?

Отже, якщо замислилися про купівлю нового смартфона, обирайте Айфони від iPhone 11 до iPhone 14. Нагадаємо, що у вересні очікуємо на вихід нового iPhone 15, який за чутками запропонує багато нових можливостей.

Тим же покупцям, які не дуже схвально ставляться до величезних 6-дюймових дисплеїв, варто поглянути на iPhone SE 2022, що виконаний у класичному корпусі з 4,7-дюймовим дисплеєм. Але працює на базі потужної системи на кристалі — Apple A15 Bionic, яка гордо посідає сьому позицію у загальному рейтингу процесорів до смартфонів.

Раніше ми розповідали, який вигляд матиме нова лінійка 15 iPhone, які нові функції з’являться та скільки коштуватиме нова модель цього року.

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